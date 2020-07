Pokémon GO – Fantominus prend des couleurs pour la Journée de la Communauté

Nous l’évoquions déjà il y a quelques jours via notre article listant l’ensemble des événements du mois de juillet dans Pokémon GO, aujourd’hui, nous avons plus à partager à son sujet. La Journée de la Communauté, micro-événement récurrent de l’application de Niantic, détaille enfin sa prochaine édition et précise la date, le monstre du jour et ses différents bonus dont pourront profiter les joueurs participants.

Attention, grand bouleversement en perspective (#sarcasme) ! Effectivement, si les monstres de la première génération vous sortent par les trous de nez, ce mois-ci ne devrait pas jouer en votre faveur (d’autant qu’il s’agit d’un monstre déjà disponible). Après Aspicot en juin, Abra en avril, Rhinocorne en février… voici venir pour juillet Fantominus, le Pokémon Gaz.

Oui, une fois encore, c’est un monstre de Kanto qui nous fait les honneurs et que nous rencontrerons en grande quantité lors de la prochaine Journée de la Communauté. Cet événement prendra d’ailleurs cours le 19 juillet. Les effets du coronavirus étant toujours ressenti dans certains coins du globe, Niantic continue sa politique favorisant le jeu à la maison.

Dans les faits, comme pour les mois précédents, il sera possible de chasser Fantominus de 11h a 17h soit 6 heures au lieu des 3 heures réglementaires.

Maintenant côté bonus, si vous arrivez à attraper le Fantominus de vos rêves, en le faisant évoluer en Ectoplasma sur la période de l’événement, vous lui apprendrez l’attaque Poing Ombre, une attaque qu’il ne peut pas apprendre naturellement ou avec les CT.

Enfin, au côté des sempiternels bonus rallongeant l’efficacité des Leurres/Encens, ce mois-ci, c’est la distance nécessaire pour faire éclore les Oeufs qui sera réduite d’un quart. Ajoutons que, une fois encore, Niantic proposera pour 100 PokePieces (soit 1 euro) une recherche spéciale ayant pour thème le monstre du jour et offrant ainsi plus de chances d’en croiser.