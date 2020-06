Pokémon Unite – Pourquoi il existe et pourquoi votre avis ne compte pas

La semaine dernière, le CEO de la Pokémon Company a annoncé en clôture de son Pokémon Presents avoir quelque chose de spécial à nous dévoiler le 24 juin. Une annonce pour le moins mystérieuse qui n’est pas restée sans réponses très longtemps. Seulement, une semaine sur internet, c’est plus qu’il n’en faut pour que tous les analystes du dimanche se mettent à fabuler. Après une semaine de recherche de détails et d’évocations, aussi bien dans les dernières présentations que sur les réseaux sociaux, une grande ligne se dessine : le projet qui devrait être annoncé sera une suite au moins aimé des épisodes “canons”, Pokémon Let’s Go, mais sur les terres de Johto. Autant dire que la grande première de Pokémon Unite a jeté un froid…

Moins de 24h après sa première apparition, les fans sont déçus et ils le font savoir. Le MOBA flambant neuf issu du partenariat entre la Pokémon Company et Tencent a, en si peu de temps, récolté près de 5 000 dislikes sur la chaine YouTube de la licence, soit le double du nombre de likes. Incroyable ! Ils en regretteraient presque Pokémon Let’s Go!, surtout après avoir tant craché dessus à sa sortie. Et vous voulez savoir quoi ? Eh bien, la Pokémon Company s’en fiche et ils ont bien raison.

Arrêtez de croire que Pokémon vous appartient puisque vous connaissez la série depuis les entrailles de votre mère. Arrêtez de croire que Pokémon fait partie de vous, c’est loin d’être le cas et ce ne le sera probablement plus jamais. Des jeux Pokémon, il y en aujourd’hui de toutes formes et c’est également le cas des produits dérivés, qu’ils soient films, séries d’animation, mangas ou autres… La licence continue juste son bonhomme de chemin et cherche juste à passer à l’étape supérieure.

L’étape suivante, c’est tout simplement le marché chinois et c’est pour plaire aux joueurs de ce marché que ce jeu existe. Il se glisse dans une politique mise en place par Nintendo et ses studios satellites, le géant japonais ayant déjà annoncé son rapprochement avec le titan chinois l’an dernier. Pokémon Unite fait donc partie d’une stratégie marketing et son but n’est autre que de créer et de développer son business sur le marché du pays le plus peuplé au monde, ce dernier étant particulièrement friand de gaming mobile ! D’ailleurs, ce n’est pas le premier pas fait dans ce sens, le premier pas public n’est autre que le lancement de la console hybride l’an dernier au pays des pandas.

On coche donc d’un coup 2 cases sur l’échiquier de Nintendo et de la Pokémon Company : vendre des bestioles mignonnes aux joueurs chinois (avec une sortie en free-to-start sur mobile, c’est une grosse partie du marché chinois qui peut s’y essayer et en découvrir les mécaniques) et éventuellement développer le marche de la Switch une fois les joueurs plus familiers avec la marque.

Dans une moindre mesure, pour Tencent, la sortie internationale de Pokémon Unite permettra aux fans de l’ancien monde et des Amériques de se familiariser avec le studio chinois et son travail. Bien entendu, il profitera de dynamiser son catalogue avec des créatures familières du public chinois (même si rares sont les joueurs s’étant déjà essayé à la série). Gagnant-gagnant ? On verra…

Et nous dans tout ça ? Le message est clair : la présentation est internationale mais Pokémon Unite ne nous concerne pas. Non mais bien sûr, tout a été choisi dans ce jeu pour faire du pied aux joueurs asiatiques en large, chinois en particulier. Vous connaissez Tencent ? Rares sont ses incursions dans nos régions mais un de ses produits phares n’est autre qu’Arena of Valor, également apparu sur la console hybride avant de disparaitre (probablement faute à un public absent).

En gros, dire que le studio s’y connait en MOBA, c’est un euphémisme et vu qu’il s’agit d’un genre populaire en Chine, normal de voir nos amis les monstres de poche s’essayer à ce genre “Chinese-friendly”. Et puis, ça aurait pas été très malin d’annoncer un jeu Pokémon que pour l’Asie et laisser nos joueurs de côté, non ?

Donc, quel est votre avis sur la question ? Avez-vous accueilli ce nouveau titre avec tonnerres et fracas comme tant d’autres ? Pokémon Unite sortira un jour sur Nintendo Switch et appareils mobiles et tablettes. Il sera disponible en free-to-start et comprendra des achats in-app.