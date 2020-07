Pokémon GO – L’été 2020 sera tout aussi torride que le précédent

Chaque année, l’été est une période plutôt faste dans Pokémon GO. Effectivement, il est prétexte à de nombreux événements plus ou moins grands et plus ou moins préparés pour occuper vacanciers comme baroudeurs. En tête de liste, le GO Fest qui avait été l’occasion pour des joueurs (motivés, fortunés ou les deux) de se réunir dans une sélection de villes pour participer ensemble aux festivités. Mais ça ne se limite pas qu’à ce dernier…

Cependant, cette année est différente. Avec l’arrivée du coronavirus, le soft a dû revoir une partie de son approche du gameplay et même si la vie reprend son cours (l’application elle-même abandonne les bonus mis en place pour favoriser le jeu sur courtes distances), les règles d’hygiène et de distanciation sociale sont toujours de rigueur et il faut s’adapter. Mais surtout, il faut vivre et c’est bien ce que l’appli compte faire.

Dans les faits, comme toujours, Pokémon GO va offrir à ses joueurs une grande quantité d’activités de toutes sortes. Si on pourra toujours compter sur le retour de la Journée de la Communauté, cette dernière adoptant de plus en plus un format proche de celui des élections pour décider de son égérie (c’était d’ailleurs le cas d’Aspicot le mois dernier), il n’est pas le seul évènement récurrent à avoir lieu. Effectivement, presque comme une routine, tous les mardis du mois de juillet mettront en scène un Pokémon pendant une heure.

Niantic ne perd pas de temps et allonge les noms et les bonus de cette heure de liesse que l’on retrouvera tous les mardis de 18h à 19h. Le 7 juillet, les aficionados de Pokémon oiseaux seront ravis de retrouver des Nirondelle en grandes quantités sur la carte. La capture doublera en outre le nombre de bonbons obtenus. Le suivant (14 juillet) qui aura lieu le jour de notre fête nationale verra une heure de son temps se changer en grotte, les Nosferapti harcelant les dresseurs en cavale. Le bonus est une multiplication des points d’XP par deux à l’évolution. On revient sur terre le 21 avec Mystherbe même si on garde la tête dans les étoiles avec le bonus : le double de Poussières d’Étoiles à la capture. Enfin, le 28, Mustébouée fera le bonheur des baigneurs. En revanche, il profitera du même bonus que Nosferapti.

En autre événement au milieu de l’événement, Pokemon GO souffle cette année sa quatrième bougie ! Niantic, qui a pu s’en mettre plein les poches avec l’app, compte bien fêter ça et défiera donc les joueurs de s’atteler à de multiples tâches. Les compléter débloquera des monstres en plus durant le GO Fest (ce qui tombe bien puisque ce dernier est aussi ce mois-ci). Si le studio n’a toujours pas révélé la forme qu’elles prendront (si ce n’est que ce seront des missions hebdomadaires), on peut au moins imaginer que ces quêtes seront communautaires.

Du côté des monstres périodiques, un certain nombre de changements auront aussi lieu. Tout d’abord, Kraknoix tirera sa révérence et ce sera au tour d’Embrylex de s’offrir aux joueurs remplissant les phases d’études. Dans les Raids, Zekrom prendra sa retraite et laissera le siège à Kyurem, le monstre de glace. Apprêtez donc une équipe exploitant les types ou capacités Combat, Roche, Dragon ou Fée.

Voila, un programme conséquent qui n’aborde même pas le point culminant de ce mois-ci : le Pokémon GO Fest, calé sur le week-end du 25 et 26 juillet. Alors joueurs, si vous sortez, n’oubliez pas de suivre les précautions d’usage et de bien regarder autour de vous quand vous traversez la plage.