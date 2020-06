Pokémon HOME distribue Zeraora shiny aux joueurs (qui arrivent à se connecter)

Pour célébrer le lancement de la première vague de contenu additionnel à destination de Pokémon Épée et Bouclier, la Pokémon Company proposait un défi à sa communauté : celui de vaincre un million de fois Zeraora, le Pokémon vif-éclair, dans des combats de raid. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs ont répondu présent. Quelques jours avant la fin du temps imparti, la nouvelle est tombée : la communauté a explosé le score de près d’un bon demi-million. Du coup, toute promesse devant être tenue, la Pokémon Company s’est exécutée et offre à tous les Poké-fans de se saisir de la récompense : la version chromatique du monstre, sur Pokémon HOME… Enfin, avec un twist.

Effectivement, fort du succès de la tâche accomplie, les fans se sont visiblement connectés en masse sur les serveurs, si bien qu’il est très difficile, voire quasiment impossible, de s’y connecter à l’heure actuelle. Un problème qui n’en serait probablement pas réellement un si la période pour récupérer notre récompense n’était pas limitée dans le temps… Parce que, nous vous le rappelons, il ne sera possible de récupérer votre Zeraora chromatique que jusqu’au 7 juillet. Ainsi vous pourrez, si vous le souhaitez ou non, déplacer la créature aux côtés de celles qui vous ont épaulé dans Galar.

Ceci dit, une question nous taraude. Si on veut bien être magnanime et accepter que la firme félicite tous les fans de la licence en distribuant un monstre au travers d’un autre de ses services, si on est prêt à relancer, voire pour certains à réinstaller le logiciel, pourquoi, des mois après son lancement, le logiciel n’est-il toujours pas en mesure d’accueillir sa communauté comme il le devrait ?

Enfin, au moins, même les joueurs qui ont décidé de ne pas payer l’abonnement peuvent recevoir le Pokémon comme ceux qui ne se sont pas offert le DLC… Du moins, à condition qu’ils aient lié leurs comptes Pokémon HOME sur Switch et sur mobile. Il leur faudra également transférer un Pokémon avant le 6 juillet pour se voir accorder le code.

Enfin, on râle, on râle, mais ça ne change rien… Dès que les serveurs seront à nouveau opérationnels, vous pourrez récupérer votre Zeraora chromatique dans Pokémon HOME et ce jusqu’au 7 juillet. Lui réservez-vous une place dans votre équipe ?