Pokémon Unite – Les développeurs parlent des raisons derrière le projet

C’est la déception la plus récente des fans occidentaux de la licence Pokémon, mais Pokémon Unite est bien une réalité. Annoncé il y a maintenant quelques semaines, le MOBA mettant en scène Pikachu et une partie des membres de sa bande se présente aujourd’hui un peu plus à nous par le biais de commentaires des studios en charge de son développement. Au programme, les raisons qui ont amené un tel projet à voir le jour (hormis l’argent) et celles qui ont poussé le jeu à être développé pour deux supports différents.

Sans surprise, si depuis quelque temps les fans ont des doutes sur les décisions prises par la Pokémon Company, ils savent, au contraire, très bien ce qu’ils font. Comme nous le signalions dans un de nos articles à la suite de cette annonce tant commentée, Pokémon Unite n’est pas conçu avec le public habituel de la série en tête.

Le jeu vise le marché davantage le sud-est, et plus précisément la partie asiatique du globe avec la clientèle chinoise dans le viseur. Il est donc tout à fait logique que la Pokémon Company se lie d’amitié avec une entreprise chinoise pour ce projet et qui de mieux pour que le produit fonctionne au mieux que le géant chinois Tencent ?

Naturellement, pour la Pokémon Company, il fallait se tourner vers un format populaire là-bas pour que le titre passe entre le plus de mains possible. Et des mains, il devrait pouvoir en trouver facilement ! Effectivement, le jeu étant prévu pour une sortie sur appareils Android et iOS, il devrait naturellement avoir accès à des millions de poches rien que dans cette partie du monde, alors ne parlons même pas des possibilités à l’échelle internationale.

OK, logique… Mais alors pourquoi une sortie sur Switch ? Si vous croyez que c’est par simple amour pour Nintendo, vous auriez tort. Si le jeu sort également sur la console hybride, c’est en fait pour nous.

Effectivement, si le format mobile est la forme privilégiée de divertissement en Asie (et notamment dans le gaming, il faut les voir les gamins jouer à PES ou PUBG/Knives Out sur leurs mobiles dans les trains), dans l’Ouest, c’est le format console/boutons qui reste le plus populaire pour ce genre de gaming. Naturellement, l’entreprise ne va pas nous fermer l’accès à un nouveau jeu.

Enfin, si vous vous voyez déjà profiter de votre expérience sur d’autres MOBA pour devenir une star de l’eSport sur ce jeu, sachez que ni Tencent ni la Pokémon Company n’entreprend de s’engager sur ce chemin. Cela dit, ils nourrissent l’espoir d’organiser des tournois internationaux comme le fait Pokken Tournament.

À la lumière de ces événements nouveaux, comment vous sentez-vous face à ce titre ? Lui laisseriez-vous sa chance ? Pokémon Unite est prévu pour appareils iOS/Android et Nintendo Switch. Le jeu est actuellement toujours en développement.