Pokémon Masters célèbre son anniversaire en grande pompe

Eh oui, un an, ça passe vite. Prenez pour exemple tout ce qui vous est arrivé sur cette derrière année : certains sont devenus parents, certains ont passé des diplômes ou franchi un cap dans leurs vies (permis de conduire, mariage, …), et tout ça alors qu’un nouveau virus est venu ruiner quelques mois en nous forçant à rester tranquille ! Bref, vous confirmerez, en un an, il s’en passe des choses. Un autre moyen de se rendre compte consiste à regarder à quel point les gars de DeNA ont bossé pour permettre à Pokémon Masters d’évoluer.

Effectivement, en 1 an, l’application que nous avions testé en vidéo sur YouTube a tant changé qu’aujourd’hui, notre vidéo est obsolète. Bon, dans l’absolu, elle l’est pas tout à fait, hein… Mais disons que le titre a accueilli un certain nombre de changements affectant son gameplay ce qui décrédibilise le contenu que nous présentions alors.

Plus de modes de jeu, plus de styles de combat et plus d’options de customisation pour accueillir les monstres et les dresseurs, plus ou moins légendaires, qui ont récemment fait leurs entrées. Et ça, sans parler des œufs et des monstres chromatiques qui vous offrent plus de possibilités. Bref, bien des changements en 1 an et ces changements ne sont pas terminés.

Dès aujourd’hui (hier en vrai), l’application change de nom, un nom qui colle un peu mieux à ses ambitions. Souhaitez la bienvenue à Pokémon Masters EX. Ce nom débarque avec des cadeaux pour les joueurs qui ont finalement accompagné le soft jusqu’à ce jour. Si on cite vite fait les 3000 gemmes qui seront distribuées au compte-goutte, de nombreuses autres nouveautés marquent cette transition.

Pour marquer le coup, un planning dévoilant les 2 premiers événements a été mis en place. On commence avec celui qui démarre le 10 septembre et qui signera l’arrivée d’une paire inédite: celle de Lilie et Mélofée. Notons qu’il n’est pas impossible que d’autres héros se joignent à la fête. Mais mieux encore, dès vendredi (le 28 août), ce sera Red (Look Ultime) qui fera son retour ainsi que l’introduction du concept de 6* EX (dont il sera le premier représentant). Ces paires seront plus puissantes que les paires 5*. Ajoutons qu’il est possible que Red et Leaf bénéficient d’une forme “Look Ultime” avec un autre monstre comme binôme (comme teasé par le passé).

Enfin, l’option “Talent de type” évoqué en jeu sera disponible. Grâce à celle-ci, former des équipes de paires partageant le même type donnera divers bonus qui amélioreront les dégâts distribués. De nouvelles méthodes donc pour causer désolation dans les rangs ennemis.

Qu’en est-il de vous ? Allez-vous profiter de ces différentes mises à jour ? Continuez-vous à jouer à Pokémon Masters ? N’hésitez pas à partager votre opinion sur le jeu dans les commentaires.