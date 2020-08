Pokémon GO – Les champions de la Journée de la Communauté désignés

Hier, nous vous annoncions que Niantic tenait une élection un peu spéciale sur Twitter. La compagnie à qui nous devons Pokémon GO proposait aux dresseurs de choisir le Poké-monstre qu’ils souhaitent chasser lors de la prochaine Journée de la Communauté. La session de vote s’est enfin terminée, le scrutin a été dépouillé et les voix comptabilisées, et il est à présent temps de prendre connaissance du monstre qui accompagnera la prochaine édition de ce rendez-vous mensuel.

Enfin, le monstre… Passons-le au pluriel, si vous le voulez bien, car en fait, il s’agit du duo de Pokémon prévus sur les deux prochaines Journées de la Communauté à la suite de ces élections. Alors, qu’a donné la session de vote ? Après près de 850 000 votes, deux grands champions se sont distingués et ce sont donc naturellement les monstres que la communauté croisera lors de ces événements. Alors Tadmorv ? Salamèche ? Porygon ? Chenipan ?

Le grand champion, et accessoirement le monstre que nous allons rencontrer en septembre, a récolté le soutien de 55% des votants. Il s’agit du Pokémon Virtuel, Porygon. La bestiole aux arêtes saillantes pourra donc s’offrir à vous le temps d’une journée dans ses couleurs d’apparat (ses parties bleues prenant une teinte violacée alors que ses parties roses deviennent bleu azur). En évoluant jusqu’à sa forme déglinguée (si, Porygon Z est déglingué), il pourra apprendre son attaque “signature” Triplattaque.

En octobre, on aura droit au retour d’un des monstres préférés des fans : Salamèche. Le truc spécial avec lui, c’est que d’ici là, les Méga-Évolutions seront également de la partie et que vous pourrez donc, logiquement, empiler des shinys pour avoir les formes chromatiques de Méga Dracaufeu X et Y (les deux formes du monstre devant être disponibles dans Pokémon GO). En ce qui concerne sa capacité du jour, en faisant évoluer le Pokémon Lézard jusqu’à sa forme finale, il apprendra Draco-Souffle.

On en a appris des choses aujourd’hui ! Notez maintenant qu’il ne reste qu’une inconnue : quand ? Effectivement, les dates n’ont pas encore été annoncées, alors n’hésitez pas à revenir afin de savoir quand chasser Porygon et Salamèche shiny dans Pokémon GO.