Nexomon Extinction – La date de sortie du Pokémon-like dévoilée

Ça fait un moment que nous en parlons, il a enfin hérité de sa date de sortie. PQube, studio généralement connu pour l’édition de titres “olé olé” en provenance du Japon (on pensera notamment à Senran Kagura et Omega Labyrinth), a annoncé avec une joie palpable l’arrivée de Nexomon Extinction sur PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam) et Nintendo Switch. Et la date choisie pour l’occasion a été fixée à la fin du mois d’août, le 28 pour être plus exact.

C’est quoi ça, un Nexomon ? Non, on l’a fait trop souvent, celle-ci ? Pas faux. En plus, on se doute bien qu’avec un nom pareil, on n’a pas affaire à un survival horror ou un quelconque jeu de sport. Nexomon Extinction est bien un jeu de rôle à la Pokémon. Comme pour le titre de Game Freak, vous aurez à capturer, entraîner, faire combattre puis évoluer des monstres attrapés dans les vertes contrées d’un pays fictif. Seulement, votre objectif n’est pas la gloire, mais bien la survie de l’espèce humaine (rien que ça).

En effet, ce jeu se plaçant à la suite de Nexomon premier du nom (sorti sur appareils Android et iOS), votre avatar devra à nouveau faire face à Omnicron, sobrement surnommé le roi des Nexomon, un monstre brutal qui planifie l’éradication du genre humain (ironique quand on considère que dans notre monde, c’est l’inverse qui a lieu… Enfin, si on considère que ces bestioles et nos animaux tiennent le même rôle dans leurs écosystèmes). Pour l’aider à accomplir sa tâche (celle du héros, hein ?), vous allez pouvoir former une équipe de monstres privilégiés, créatures autrefois sauvages que vous allez sauver du fardeau de la liberté et du libre arbitre, afin de les entraîner pour affronter et libérer le genre humain de cette constante menace sur son espérance de vie.

Bon, on a un avis un peu tranché sur le scénario de cet épisode, mais on ne vous cache pas que nous sommes assez impatients d’y plonger. Ce Nexomon Extinction a une approche très Pokémon Blanc/Noir dans son esthétique qui nous fait du charme. Si on s’en rend notamment compte quand le héros parcourt les sentiers, l’approche des combats le rappelle tout autant avec ses animations de mouvements limitées, animations qui nous remémorent vraiment ces épisodes apparus sur Nintendo DS. Puis, il s’agit d’une des rares occasions de jouer à un Pokémon-like sur un support autre qu’une console Nintendo.

Donc, si vous avez vous aussi hâte de parcourir les sentiers à la recherche de bestioles et de mettre un terme au règne despotique d’Omnicron, vous pourrez le faire dès la sortie de Nexomon Extinction le 28 août sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. On vous laisse ici le dernier trailer du titre.