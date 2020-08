Pokémon GO – De nouvelles informations sur la Méga-Évolution

Nous sommes en juin dernier, alors que les journées s’allongent, ce qui est aussi le cas des mauvaises nouvelles, la Pokémon Company tente de se frayer un passage entre la morosité des informations pour partager avec ses fans, des siennes. C’est sur YouTube que l’on a pu découvrir ce que la firme préparait pour les Pokémaniacs du monde. Outre l’annonce discutée (alors) de Pokémon Unite, celle d’informations supplémentaires sur les DLC de Pokémon Épée et Bouclier, Tsunekazu Ishihara a également teasé l’arrivée d’une nouveauté de taille dans Pokémon GO : celle des Méga-Évolutions dans un avenir plus ou moins proche.

Si on pourra toujours moquer l’ironie d’un tel ajout (puisque cette option ne fera probablement plus jamais son retour), on est depuis resté sans nouvelles, enfin… jusqu’à aujourd’hui. Effectivement, vous avez dû constater, si vous êtes dresseur sur mobile, que l’app a reçu une mise à jour dernièrement. Comme toujours, si elle n’a pas été détaillée, ni par la Pokémon Company, ni par Niantic, elle est quand même passée sous le bistouri virtuel des fouilleurs de code et a révélé des informations qui annoncent la venue imminente de la forme “Méga” de nos monstres.

Alors attention ! Les informations qui vont suivre n’indiquent pas de top départ ! Néanmoins, elles permettent de se faire une idée de comment vont se dérouler les choses, comment croiser de nouveaux monstres, et, en partie, comment les faire changer de forme.

Avant d’aborder ce sujet, on revient sur le principe lui-même. Introduit dans la 6ème génération, la Méga-Évolution est un procédé qui permet à certains monstres de se muer. Cette mutation octroie aux bestioles un boost statistique, et parfois des changements de talents et de compétences. Seule faiblesse de cette option de combat qui permet de retourner le jeu (si utilisée intelligemment, cela va sans dire) : elle est temporaire et limitée à une fois par combat quel que soit le nombre de bestioles dans votre équipe capable de réaliser la manœuvre.

Bien, pourquoi revenir sur ce point ? Tout simplement parce que dans Pokémon GO, on retrouvera des points similaires. Effectivement, d’après les dataminers, les monstres qui pourront Méga-Évoluer bénéficieront de leur bonus (majoritairement statistiques apparemment) pendant un temps limité. Cependant, puisqu’on ne peut pas leur faire tenir d’objets, Niantic a dû mettre au point une nouvelle approche. Naturellement, nos bêbêtes gavées au sucre vont découvrir de nouveaux bonbons. Ces bonbons, “MEGA CANDY” d’après les lignes de code, seront la clé de cette forme. Pour en obtenir, il faudra probablement se frotter aux nouveaux Raids qui feront leur apparition.

Bien sûr, quitte à renverser l’équilibre du jeu en filant la pêche à des monstres, autant en faire les boss de nouveaux Raids. Effectivement, Niantic a placé des lignes de code qui semblent indiquer que les évolutions inédites de nos monstres pourront être affrontées et consisteront en des Raids à part de ceux déjà existants (la forme du combat en lui-même ne devrait pas être trop différente dans tous les cas). Seulement, avant de laisser le potentiel de vos monstres se déverser sur vos ennemis, il semblerait qu’il vous faudra débloquer ces pouvoirs avec des quêtes. Naturellement, la forme que prendront ces quêtes est actuellement encore inconnue.

Enfin, un certain nombre d’additions en rapport avec cette feature feront leur entrée tels que des boutons pour accéder à cette nouvelle forme, des médailles dédiées et tout le tintouin. Difficile de terminer sans aborder les monstres évoqués par cette transformation. Comme pour la série originale, toutes les créatures y ayant eu droit pourront prendre leur forme méga-évoluée… à l’exception de 2 : Groudon et Kyogre. Un choix étrange (puisque Rayquaza y a droit) mais ils finiront probablement par apparaître au cours d’un événement spécial comme les Raids EX.

Voilà, il ne reste plus qu’à attendre confirmation ou le top départ de cette nouvelle option dans Pokémon GO. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous commencé à préparer votre méga équipe ?