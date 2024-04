Des rumeurs évoquent un Sonic Frontiers 2

Sonic Frontiers a son lot de défauts : une technique un peu à la ramasse (ou une science aigue du clipping, on peut voir les choses aussi comme ça…) et un ton mélancolique qui jure un peu avec l’image fun du hérisson bleu et de ses sidekicks. Néanmoins, il possède aussi quelques atouts qui font que le titre a été plusieurs fois qualifié de « meilleur jeu Sonic depuis 20 ans » : « Sonic Frontiers is the best Sonic game I’ve ever played » écrivait Jon Hueber dans sa critique pour We Got This Covered, tandis que le magazine Forbes titrait sa critique du jeu « Easily One Of The Best ‘Sonic’ Games Ever Made ».

Même si la presse était largement divisée (le journal Le Monde avait attribué la note de 2/10 au jeu !), Sonic Frontiers a suffisamment convaincu pour dépasser les attentes de SEGA en termes de ventes, et c’est ainsi qu’un deuxième épisode serait en développement.

C’est en tout cas ce que déclarent Daniel Richtman, connu sur X sous le pseudo @DanielRPK pour des indiscrétions généralement liées au cinéma, et « Midori » (@MbKKssTBhz5), un habitué des fuites de chez SEGA et Atlus, qui confirme les informations de Richtman. Selon les deux insiders, le titre sera, au niveau du gameplay, une suite directe de Sonic Frontiers .

Ce qui est une excellente nouvelle : avec une réalisation imparfaite, Sonic Frontiers représente néanmoins une proposition assez inédite de jeu de plateforme classique adapté à la formule open world. C’est aussi une conjugaison très maligne de la recette des tous premiers Sonic, qui peuvent se jouer en « tout droit » à toute berzingue, mais se révèlent être des jeux d’exploration, où les demi-tours et les passages cachés font tout le sel du level design.

Un deuxième épisode qui viendrait parfaire cette idée serait accueilli à bras ouverts ! Si en plus, comme se sera probablement le cas, le jeu est un « vrai » jeu nouvelle génération (là ou Sonic Frontiers était encore cross-gen), il pourrait se débarrasser des problèmes techniques qui ont plombé le premier opus pour devenir un vrai grand jeu qui ferait l’unanimité. Et si pour couronner le tout la B.O. est à la hauteur de l’énorme soundtrack sorti pour Sonic Frontiers, alors on pourrait bien avoir là un sérieux candidat pour le GOTY… !