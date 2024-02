Le retour de Sonic Generations porté par Shadow the Hedgehog

Sonic a été créé comme un rival de Mario, pensé pour être la mascotte de SEGA. Il était aussi une vitrine pour la marque, sa vitesse étant un argument qui visait à démontrer la puissance de la Mega Drive. Et comme Mario, donc, Sonic est apparu dans des aventures en 2D, puis en 3D. Ce sont ces deux univers que Sonic Generations réunit en 2011, célébrant les 20 ans de la licence en alliant le gameplay classique, en 2D, et celui plus moderne en 3D.

Si, de façon générale et jusqu’à l’accueil plutôt favorable réservé à Sonic Frontier, les épisodes en 3D ont toujours eu un peu de mal à convaincre, Sonic Generations avait été salué de façon unanime et est encore considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la licence.

C’est donc une excellente nouvelle que nous a apportée le State of Play du 31 janvier, annonçant le retour de Sonic Generations, dans une version remasterisée pour les consoles actuelles. Et un peu comme pour le Mario 3D World, qui est ressorti sur Switch avec Bowser’s Fury en bonus, le jeu sortira augmenté d’une extension tournant autour du rival de Sonic : Shadow the Hedgehog.

Le jeu prend pour l’occasion le nouveau titre de Sonic X Shadow Generations et nous offrira la possibilité d’incarner Shadow dans des niveaux inédits, que le trailer nous laisse imaginer plus orientés action que plateformes ! Alors, oui, après les ressorties récentes de Sonic Colours et de Sonic Origins, certains crieront au portage fainéant, mais d’autre sauront se satisfaire de la possibilité de (re)jouer à l’un des épisodes les plus apprécié de la série sur les consoles d’aujourd’hui…

À l’occasion de l’annonce de ce (presque) nouveau jeu, SEGA offre à tous les joueurs un skin Shadow pour le dernier jeu de la licence en date, Sonic Superstars, téléchargeable à partir du 15 février.

Sonic X Shadow Generations sortira en version physique et dématérialisée sur toutes les machines (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC) à l’automne prochain, sans plus de précisions à l’heure qu’il est…