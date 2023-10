Sonic – Vers une toute nouvelle aventure pour 2024 ?

Alors que Sonic vient tout juste de faire sa réapparition avec son dernier épisode Superstars, de nouvelles informations centrées sur son futur (très proche) auraient actuellement fuité sur Reddit. Plus exactement, il s’agirait du programme réservé à la licence pour 2024 (qui s’annonce bien plus chargé que cette année). Parmi les projets attendus, il y a évidemment des éléments que l’on connaît déjà. Seulement ici, on ne se contente pas que de les remettre sur le tapis, on nous donne également des précisions.

Ainsi, on attire notre attention sur l’arrivée prochaine de plusieurs productions dérivées telle la série sur le rival de Sonic, Knuckles, qui arriverait le premier trimestre ou encore la sortie arrêtée à décembre du troisième film en live-action. Mais, bien évidemment dans tout ça, SEGA n’en a pas oublié son domaine principal : le jeu vidéo.

a Sonic Team business PowerPoint leaked and if it’s real, let’s say 2024 is a pretty packed year for the brand. pic.twitter.com/3Qz4pQlVme — Ramona! 🏳️‍⚧️🍋✂️ (@DPlexHD) October 12, 2023

Dans ce secteur qui l’a accueilli pour la toute première fois en 1991, le hérisson y refait son apparition avec un épisode mobile (qui, de mémoire, avait été annoncé il y a quelque temps), mais aussi avec une nouvelle production destinée aux consoles et au PC. Et comme, le nouvel opus tout juste paru, il répond à la logique particulière : accompagner les derniers mois de l’année, afin de figurer sous le sapin.

En sus, le document partagé dirige également notre œil sur un plan de DLC pour Superstars. Ce qui n’est pas surprenant, notamment au regard de Sonic Frontiers, lequel vient d’ailleurs tout récemment de bénéficier de sa dernière extension. Quand est-ce que cela devrait arriver ? Aucune date ou même fenêtre n’est pour le moment avancée.

Si une telle information devait se confirmer, cela marquerait l’arrivée d’un troisième épisode majeur en l’espace de trois années. Ce qui ferait évidemment beaucoup et conforterait l’idée que SEGA a la ferme attention d’emprunter un rythme annuel avec sa licence. Et c’est là que l’inquiétude des joueurs et fans pourraient naître. Car oui, il n’est pas certain qu’une telle cadence puisse être pleinement bénéfique à la série, qui multiplierait de cette manière les risques d’échec et de lasser son public, encore une fois.