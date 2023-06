Sonic Central 2023 – Sonic, homme-sandwich (enfin, hérisson…)

La période ayant été particulièrement chargée en sorties et conférences en vidéo (pour une sorte d’E3 qui aurait quand même eu lieu…), le Sonic Central 2023 a peut-être eu un peu de mal à exister au milieu de toutes les actus. Cependant, il a bien eu lieu ce 23 juin dernier, date qui marque l’anniversaire de la mascotte de SEGA (le 23 juin 1991 sortait le tout premier Sonic sur Mega Drive).

Peut-être est-ce l’actu chargée qui a un peu invisibilisé l’événement, ou peut-être est-ce son propre contenu. Parce qu’en effet, parmi la grosse vingtaine de minutes que durait la vidéo, plus de 5 minutes (soit un quart du contenu) était consacrées à la présentation de merchandising : nouveaux sets LEGO, figurines, BD, t-shirts… Mais aussi une guitare électrique (??!), des bijoux pour Crocs (oui, oui, les sabots en caoutchouc…) ou encore une mini-glacière : les équipes marketing en charge de Sonic l’ont collé à peu près partout où elles pouvaient.

Nous avons par ailleurs revu des images du prochain jeu, Sonic Superstars, pour lequel il a été annoncé un DLC LEGO, transformant certains personnages et assets en jouets fabriqués en petites briques. Une traditionnelle compilation d’anciens titres a aussi été présentée, il s’agit de Sonic Origins Plus, une nouvelle édition de la compilation sortie il y a tout pile un an, et qui vient ajouter aux jeux Sonic the Hedgehog 1, 2, et 3 ainsi qu’à Sonic CD (déjà sur la première compile) une douzaine de titres sortis sur Game Gear (oui, ça fait un peu fond de tiroir). Cette nouvelle édition propose des extensions pour les jeux précédents : Knuckles comme personnage jouable pour Sonic CD, et Amy Rose qui sera jouable dans tous les jeux. À noter que pour les possesseurs de Sonic Origins, l’expansion « Plus » peut être achetée comme DLC.

Ce qui nous amène enfin aux informations intéressantes que nous avons repérées dans ce Sonic Central 2023. D’abord, du contenu supplémentaire pour Sonic Frontiers : des skins « anniversaires » dont ont se passera aisément, mais aussi quelques nouveaux mouvements, du contenu « missions secondaires » et surtout un mode New Game +, qui sera une excellente raison de ressortir sa galette. Le tout est proposé gratuitement aux joueurs ayant déjà le jeu.

D’autre part, on apprend que l’événement Sonic Symphony World Tour s’arrêtera à Paris ! Il s’agit de l’une des trois seules villes européennes par lesquelles passera le concert, avec Londres et Dusseldorf. La date parisienne se jouera au Grand Rex le 22 septembre (puisque vous demandez : c’est un vendredi), et les billets seront en vente à partir du 28 juin via le Grand Rex, et dès le 30 juin dans les réseaux de billetterie habituels. Les places coûteront de 52€ à 156,50€.

Enfin, le Sonic Central 2023 se conclut sur deux petites infos glissées discrètement par les présentateurs : un film Sonic 3 est bien en chemin, et mettra en scène Shadow, le « dark Sonic », et après la série Sonic Prime qui arrive sur Netflix, une nouvelle série Sonic est attendue sur Paramount+, et elle mettra en scène Knuckles, dans un programme mêlant CGI et live-action. Et évidemment, cela nous a rendus curieux…

Le Sonic Central 2023 est à retrouver en intégralité ci-dessous !