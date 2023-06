Sonic Superstars – Le hérisson bleu jamais en perte de vitesse

Une célèbre mascotte s’est frayée un chemin à toute vitesse à travers les multiples annonces du Summer Game Fest d’hier. Jamais en perte de vitesse, le hérisson bleu a profité de la messe annuelle du jeu vidéo pour révéler au grand public sa prochaine aventure. Sonic Superstars, de son nom, reviendra vers les premiers amours du héros en délaissant la 3D et son monde ouvert pour tendre vers la 2D. On reprend donc les mécaniques d’antan qui ont fait sa renommée à travers les époques, même si on précise que Sonic Frontiers n’a nullement à rougir sur ses performances, l’opus s’est très bien vendu.

C’est un jeu Sonic donc mécaniquement peu d’élements à détailler : Sonic Superstars prendra part sur les North Star Islands, zone inédite, avec toujours le même objectif à accomplir : récupérer les Chaos Emerald afin de démanteler les plans du Dr. Eggman (Robotnik pour les intimes). On espère que Sonic Superstars ne connaitra pas le même sort que Sonic 4 (honteusement sorti au format épisodique), l’un des épisodes les plus détestés des fans de par ses niveaux vides et en manque cruelle d’inspiration. Oui, la nostalgie fait vendre mais avec un minimum d’effort dans le processus.

Le hérisson ne sera pas l’unique personnage jouable et pourra compter sur ses compagnons de toujours pour défier l’armée robotique du professeur. Faites ainsi équipe avec Tails, Knuckles et Amy (qui l’a réclamé celle-là ?). Détail pour certain mais qui attise notre curiosité : il sera possible de jouer en coopération jusqu’à quatre joueurs en local. Voilà qui promet un sacré bordel à l’écran !

Sonic Superstars est attendu pour cet automne 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Une chose est sûre : entre la sortie imminente de Sonic Origins Plus, les DLC de Sonic Frontiers toujours en cours et son troisième en préparation (pour 2024), on n’a fini de manger du hérisson au petit déjeuner…