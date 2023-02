Sonic Frontiers – Le hérisson a dépassé les prévisions

Le dernier Sonic Frontiers n’a pas forcément plu à tout le monde. La presse, tout particulièrement, s’est montrée assez partagée à son sujet avec des avis très tranchés. Mais qu’importe, cette situation ne l’a nullement freiné dans son parcours. Les ventes se sont bien portées et il semble que, pour la plupart des utilisateurs, ce nouvel opus a su séduire, la moyenne des notes distribuées sur Metacritic en témoigne. D’ailleurs, le succès qu’il a traversé lors de ses premiers mois ont quelque peu dépassé l’attente de son éditeur, selon ses dires.

Le vice-président de Sega Makoto Takahashi et le general manager Nobuaki Yoshii ont déclaré des propos pour le moins rassurants lors d’une séance de questions/réponses organisée avec les investisseurs. Ces derniers révèlent ainsi les bons résultats obtenus par leur Sonic Frontiers, sans trop entrer dans les détails. À vrai dire, ils se contentent seulement d’affirmer que « le titre a surpassé leurs prévisions », et ce, dans le but de rassurer leurs interlocuteurs qui se sont interrogés sur la performance du côté financier. Néanmoins, on est pas sans avoir une certaine idée sur la chose. Si l’on remonte en effet à décembre 2022, à l’approche de l’arrivée de Sonic Prime sur Netflix, 2,5 millions de joueurs avaient alors participé à l’aventure.

On peut penser que ce succès a sans aucun doute été favorisé par la période des fêtes, et par le Black Friday. Ce qui constitue une donnée à ne pas négliger, mais elle a seulement été un petit coup de pouce. Car, même après le retour au prix initial, la tendance s’est confirmée. Faut donc croire que Sonic Frontiers a sans aucun doute profité de la grande renommée que le hérisson bleu a acquise au cours de ses trente années d’existence.

« En ce qui concerne le prix de vente, nous avons temporairement organisé une vente pour le Black Friday, conformément à notre stratégie initiale, mais nous sommes depuis revenu au prix précédent, et nous avons pu obtenir des résultats satisfaisants jusqu’à présent tout en maintenant le niveau de prix. »

Et Sega ne compte pas s’arrêter là. La firme japonaise est persuadé qu’il n’y a aucune crainte à avoir quant à l’avenir de Sonic Frontiers. Les ventes ne sont pas menacées. Au contraire, un support marketing suffisant devrait l’accompagner pour qu’il continue son bon chemin. Pour cela, l’entreprise japonaise prévoit donc sur des baisses de prix, mais aussi sur la présence de contenu additionnel qui pourrait donc aviver (ou raviver) l’intérêt de certain dont les trois gratuits déjà prévus pour cette année 2023.

En parallèle, Sega a également confirmé vouloir continuer à développer la licence en dehors du domaine du jeu vidéo. Et le troisième film cinéma participera de ceci, mais pas seulement, il sera aussi question de marchandising et donc de produits dérivés. Quant à ce qui nous intéresse – le monde vidéoludique donc – Sega aura forcément du travail à faire pour ravir le cœur du plus grand monde avec le prochain opus, surtout qu’il s’estime un peu « déçu » de la réception critique. Mais, en attendant d’y penser, il semblerait que la firme ait une autre intention pour 2023 : revenir avec une version « plus » pour Sonic Origins. C’est du moins ce que semble nous confirmer l’organisme de classification coréen.