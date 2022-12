Sonic Frontiers – SEGA annonce du nouveau contenu

Bien qu’imparfait, Sonic Frontiers a reçu des évaluations et un accueil globalement positifs. Et c’est très logiquement que les ventes ont suivi. Les dernières aventures du hérisson bleu sont ainsi les plus jouées sur Steam de toute la carrière du personnage, avec, la semaine de sa sortie, un pic à 19 181 joueurs en simultané, là ou Sonic Mania, un épisode qui a pourtant une excellente réputation, a plafonné à 11 937. De même sur consoles : si on regarde le marché du Royaume-Unis (marché le plus important en Europe), Sonic Frontiers était quatrième des ventes de jeux en boite la semaine de sa sortie, et était encore dans le top 10 la semaine dernière, à la septième place. Il a même vu ses ventes grimper de plus de 200% par rapport à la semaine précédente, probablement boosté par des baisses de prix et des opérations comme le Black Friday.

Donc malgré quelques critiques un peu grincheuses (et des défauts que l’on ne nie pas !), Sonic Frontiers est un succès, et ce succès lui permet d’avoir une belle feuille de route pour les mois à venir, ainsi que l’a tout récemment annoncé SEGA.

Une première mise à jour viendra ajouter un juke box (probablement pour profiter librement de l’excellente B.O. du jeu), de nouveaux défis pour le mode arcade, et surtout un mode photo qui lui manquait jusque là cruellement. Deuxième partie de la roadmap, et deuxième mise à jour, on ira fêter l’anniversaire de Sonic avec de nouveaux défis pour l’open-world, cette fois, ainsi que “de nouveaux Kokos”. Pour ce dernier élément, il faut probablement s’attendre à des nouvelles épreuves mettant en scènes les petits bonhommes qui peuplent Starfall Islands.

Enfin, la troisième partie du planning sera aussi la plus attendue et la plus intéressante, puisque cette dernière mise à jour ajoutera de nouveaux personnages jouables. Et l’illustration laisse fort à penser que les personnages en question ne seront autres que Tails, Knuckles, Amy et même la mystérieuse Sage ; et pour accompagner ces nouveaux personnages, de nouveaux pans du scénario apparaitront également… Verra-t-on déjà la suite de la scène post-générique ?

Nous ne connaissons pas encore les dates de disponibilités de ces différents contenus, mais il a déjà été annoncé que toutes ces mises à jour seront complètement gratuites pour qui possède déjà Sonic Frontiers. Et pour patienter jusque-là, et nous convaincre de relancer le jeu pour améliorer nos temps en mode arcade, un costume aux couleurs de Noël sera offert à tout le monde dès le 21 décembre prochain (voir l’image ci-dessus).

Enfin, profitions de cette actualité pour signaler que l’excellente et massive bande originale du jeu, accompagnée d’un livret de 40 pages dans un joli coffret 6CD (!) baptisé Stillness & Motion, sortira le 7 décembre prochain (pour une cinquantaine d’Euros environ). Malheureusement, il ne semble pas qu’il sera distribué en Europe, donc filez précommander sur vos sites d’imports préférés !