Sonic Frontiers – Retour gagnant ou gros ratage ? La presse divisée

Les grands titres de presse ont eu accès en avant-première aux nouvelles aventures du Hérisson Bleu mascotte de SEGA, Sonic Frontiers. Nous avions de notre côté pu essayer une courte partie du jeu lors de la Paris Games Week, et ce que nous avions vu ne nous avait pas franchement emballés. Alors, les premiers retours confirment-ils cette mauvaise première impression ? Ou le jeu réussit-il à surprendre dans sa version finale ?

Très étonnamment, les deux ! La presse est en effet franchement divisée sur le sujet, comme nous allons le voir avec cette petite revue de presse.

Ils ont aimé

Video Games Chronicle, 4/5

« L’aventure en open-world de SEGA est le coup de pied aux fesses dont Sonic 3D avait désespérément besoin. […] Combinant des paysages luxuriants avec une superbe bande originale – complétée de merveilleux moments de rock bien accrocheurs pendant les combats de boss les plus épiques – c’est aisément à ce jour le Sonic le plus impressionnant pour les yeux et les oreilles. Et c’est peut-être aussi celui avec la meilleure histoire. » – Extrait de la critique de Sonic Frontiers sur videogameschronicle.com (traduit par la rédaction)

TechRadar, 4,5/5

« Sonic Frontiers donne une nouvelle direction osée au Hérisson en difficulté, et heureusement, ça marche. […] Malgré quelques soucis comme une chasse aux collectibles répétitive, et du clipping par-ci, par-là, Sonic Frontiers est un triomphe. Le jeu réussit avec succès à mélanger une exploration à toute vitesse, mais accessible, avec des mécaniques de plateforme précises. Le tout enveloppé dans une histoire fascinante avec une bande originale inoubliable. Croyez-le : Sonic Frontiers marque un retour pour la franchise dont elle avait cruellement besoin. » – Extrait de la critique de Sonic Frontiers sur TechRadar.com (traduit par la rédaction)

Dual Shocker, 8/10

« Sonic Team n’a jamais eu peur de prendre des risques, et Sonic Frontiers est un bon exemple de pari qui rapporte gros. Il y a bien quelques zones où l’on sent des manques […], mais Sonic Frontiers est le meilleur Sonic en 3D depuis longtemps, et les fondations de son monde ouvert offrent quelque chose sur quoi construire la série pour les années à venir. » – Extrait de la critique du jeu sur DualShocker.com (traduit par la rédaction)

Ils sont mitigés

IGN, 7/10

« Sonic Frontiers est une aventure en monde ouvert ambitieuse, qui réussit presque à intégrer les ingrédients d’un Sonic, même si certaines de ses idées tombent à plat.« – Extrait de la critique sur IGN.com (traduit par la rédaction)

Polygon (pas de note)

« Sonic Frontiers s’arrache presque de son monde ouvert. […] C’est malheureux de voir un jeu Sonic qui essaie, réussit même parfois, à réemployer des bases du passé et à les appliquer de façon différente. Mais les joies de combattre les Titans ou d’évoluer dans les remakes des niveaux classiques ne justifient pas la frustration qui nous freine constamment tout au long de l’aventure. » – Extrait de la critique du jeu sur polygon.com (traduit par la rédaction)

Gamekult, 6/10

« L’expérience nous invitait au scepticisme, mais au final, Sonic Frontiers est loin d’être la catastrophe attendue. En misant tout sur l’exploration et l’enchaînement d’ateliers, il réussit à innover, mais échoue à proposer une expérience Sonic classique correcte. » – Extrait de la crique du jeu sur gamekult.com

Ils détestent

GamesRadar+, 2/5

« Sonic Frontiers adopte une approche bien trop ambitieuse pour réimaginer les aventures du Hérisson dans un open world. Le résultat, c’est un Sonic vraiment trop mou à contrôler à travers une large gamme de combats pénible, d’exploration, et de plateformes exigeantes. » – Extrait de la critique du jeu sur gamesradar.com (traduit par la rédaction)

Pixels/ Le Monde, 2/5

« Un fiasco en monde ouvert. […] L’éditeur Sega tente de mettre à jour la recette 3D vieillissante de son emblématique personnage bleu. Le remède se révèle cependant peut-être pire que le mal, tant les bases de l’exploration ne sont pas maîtrisées. » – Extrait de la critique du jeu sur LeMonde.fr

On aura rarement vu la presse aussi divisée ! D’un titre à l’autre, on passe du coup de génie au fiasco… La preuve une fois encore que le jeu vidéo n’est pas un produit comme un autre, que c’est avant tout un objet culturel qui sera appréhendé aussi avec la sensibilité de chacun. Sonic est un héros avec qui certains d’entre nous ont grandi, et cela ne peut pas ne pas jouer sur la façon dont certains accueillent le jeu. Quant à nous, on essaie de vous livrer notre propre critique le plus rapidement possible ! D’ici là, si vous mettez la main sur le jeu dès sa sortie, n’hésitez pas à participer au débat et à nous livrer vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous !