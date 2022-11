Preview Sonic Frontiers – Le hérisson semble faire fausse route

La PGW 2022 a été l’occasion de poser nos mains (fébriles) sur le tant attendu Sonic Frontiers. Oui, l’attente est de mise car chaque jeu estampillé Sonic est un petit événement en soi, une sortie qui s’apparente à une sorte de roulette russe pour les fans de la première heure avec l’intime espoir de (re)voir la splendeur passée de l’icône SEGA. Après un Sonic Forces décrié (et pourtant loin d’être mauvais), Sonic Frontiers semble vouloir passer la vitesse supérieure en ajoutant le monde ouvert à la recette originale. Alors, l’opus-messie est-il enfin arrivé ? La rédemption du héros déchu est à prévoir ? Début de réponse après quelques minutes de jeu.

Un hérisson bleu explorateur

C’est le principal argument de ce Sonic Frontiers : le monde ouvert qui nous pousse à l’exploration. Et même si une certaine liberté se ressent en parcourant les plaines à toute vitesse, elle est accompagnée d’un autre sentiment moins agréable : la sentation de vide. Il manque cruellement d’élements à l’écran pour convaincre pleinement, de points d’intérêt. Un monde ouvert prend sens si (et seulement si) ce dernier vient servir le gameplay et nourrir un lore, et du peu que nous ayons vu, on est loin de remplir ces conditions. Maintenant, on a joué qu’à sa version démo, seule notre critique complète pourra statuer sur ce premier constat.

Le plaisir est bien au rendez-vous : la vitesse mêlée à la fluidité du gameplay apportent quelque chose de grisant, propre à notre cher hérisson. Sonic Frontiers semble éviter les pièges de la caméra folle et adopte une configuration assez linéaire malgré son monde ouvert. On vous explique. Même si vous pouvez aller où bon vous semble, la configuration est pensée à coup de multiples couloirs : des bumpers, des barres aériens de grind, des ballons à rusher, le jeu garde bien sa logique Sonic mais le camoufle davantage. Et ça fonctionne, on n’a nullement l’impression d’avancer bêtement en ligne droite. Ainsi, Sonic Frontiers gagne en intérêt et développe par la même occcasion une solide identité comparée à ses précédents épisodes.

Autre nouveauté : les mécaniques RPG. Sonic pourra apprendre de nouvelles compétences et attaques au fur et à mesure de l’aventure. Malheureusement, nous avons vu trop peu d’éléments sur ce point pour émettre un quelconque avis, retenez juste que le gameplay évoluera au fil de l’histoire. Idem pour le scénario, la version démo ne donne aucun indice, celle-ci nous propulse directement dans une énorme plaine pour s’essayer au monde ouvert.

Courte mais intense, notre première escapade en compagnie du hérisson bleu version 2022 nous rassure que trop peu. Malgré un monde ouvert bien pensé dans sa forme, c’est sur son fond qu’il inquiète. À quoi ça sert d’avoir tant de zones à explorer ? Est-ce que ce vide sera comblé dans le jeu principal ? On est surtout curieux des combats de boss qui semblent assez épiques. Il faudra patienter jusqu’au 8 novembre pour tenter de répondre à ces questions, date de sortie du Sonic Frontiers. On vous prépare naturellement une critique complète du jeu d’ici là.