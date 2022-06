Sonic Frontiers – Des éléments pour mieux comprendre le titre de SEGA

Le célèbre hérisson bleu ne va finalement pas errer sans objectif dans une zone ouverte dans Sonic Frontiers, comme les joueurs ont pu le craindre lors de la première vidéo de gameplay. Cette dernière n’a d’ailleurs pas convaincu du tout puisque les joueurs ont appelé à retarder le titre. Mais SEGA n’a pas dit son dernier mot et c’est lors du Nintendo Direct Mini de ce mardi 28 juin que l’on apprend davantage sur l’ambitieux jeu.

Les retours négatifs étaient bien évidemment remontés aux oreilles du producteur, Takashi Iizuka qui n’a pas caché son agacement par rapport aux diverses réactions expliquant ainsi que les vidéos publiée n’aident pas à comprendre les mécaniques et le gameplay du jeu et que les joueurs se sont précipités sur les comparaisons.

« Ce n’est pas vraiment surprenant. Nous réalisons que tout le monde réagit juste aux vidéos qu’ils ont vues, et parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’est ce nouveau gameplay, ils le comparent en quelque sorte à d’autres jeux qu’ils connaissent déjà. » – Takashi Iizuka, producteur du jeu

Si les propos sont assez maladroits, ils trahissent un problème de communication vis-à-vis de cette grosse production, mais quelque part Takashi Iizuka a raison. Il précise que l’équipe « prend des risque » avec ce nouveau format de jeu pour Sonic mais qu’il reste confiant.

« Ce nouveau système de jeu lui-même est quelque chose qui n’existe pas vraiment dans d’autres titres comparables, donc nous espérons vraiment qu’à partir de maintenant et jusqu’au lancement, nous pourrons vraiment expliquer ce qu’est le gameplay en zone ouverte. »

Ce que le producteur de Sonic Frontiers appelle zone ouverte est ce que l’on assimile au monde ouvert, qui, dans la première vidéo diffusée ne faisait franchement pas rêver : des plaines à perte de vue plutôt vides et sans âme ponctuées de structures étranges. Cependant, le titre proposera également des niveaux traditionnels Cyber Space qui feront échos aux anciens épisodes de la saga avec de la 2D à l’ancienne et de la 3D à la Sonic Adventure. Ces niveaux seront accessibles seulement en explorant cette fameuse zone ouverte afin de récupérer des objets spécifiques en battant tout un tas d’ennemis.

Ces derniers arborent tous une apparence très futuriste intrigante et inquiétante même à l’image du Soldat, du Ninja ou encore de l’énorme Asura. Sonic devra donc les affronter avec des compétences comme Cyloop qui permettra d’étourdir les ennemis et d’interagir par la même occasion avec l’environnement.

En plus des ennemis, de ces niveaux traditionnels, SEGA a présenté un nouveau personnage que l’on avait pu apercevoir assez brièvement en fin de trailer qui répond au nom de Sage. Selon la description officielle, Sage est une fille assez mystérieuse qui apparaîtra plusieurs fois sur Starfall Islands, incitant le hérisson bleu à quitter le territoire au lieu de sauver ses amis. Pas l’air très amical tout ça…

Sonic Frontiers semble donc mélanger des éléments du présent avec le genre du monde ouvert, très populaire et d’autres plutôt appartenant au passé, à savoir les niveaux dits traditionnels. Il ne reste plus qu’à voir si ce nouveau format de jeu convaincra les joueurs. Il est attendu pour la fin de l’année 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.