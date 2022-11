Netflix va surfer sur la vague Sonic en décembre

Alors que Sonic Frontiers vient à peine de faire son apparition dans nos ludothèques, le hérisson bleu n’en a pas terminé de son année 2022. Annoncée en février dernier, Sonic Prime, l’adaptation en série des aventures du héros de Sega a enfin une date de sortie et une première bande-annonce. Les premiers épisodes seront officiellement disponibles le 15 décembre prochain sur Netflix.

La série d’animation devrait compter vingt-quatre épisodes, et introduire un multivers dans le monde de Sonic, comme le montre la vidéo dévoilée il y a quelques jours. Pas d’inquiétude, les personnages les plus célèbres de la saga Sonic répondront à l’appel, et nous retrouverons avec plaisir Tails, Knuckles, ou encore le mythique Dr. Robotnik. Côté histoire, peu de détails sont encore connus. Nous savons juste que Sonic et ses amis seront amenés à visiter différents lieux du Shatterverse (le multivers de Sonic) à la suite d’un accident provoqué par le Dr. Robotnik.

Après visionnage du trailer, il semblerait que les créateurs de la série aient ciblé un public très jeune, avec des graphismes très colorés, des affrontements à haute vitesse et un humour adapté aux enfants. Le label « Netflix after school » présent en haut de la vidéo ne laisse pas de place au doute.

Depuis sa première apparition en 1991 sur la console Sega Genesis, Sonic the Hedgehog a connu des périodes de haut et de bas. Star des années 90 et du début des années 2000, Sonic a ensuite connu une période compliquée coïncidant avec le retrait de SEGA du monde des constructeurs. Même si de nombreux nouveaux jeux ont continué de sortir régulièrement, Sonic a souvent payé un gameplay répétitif et des graphismes datés qui l’ont un peu déclassé. Mais la roue semble tourner à nouveau. Avec deux films à succès au cinéma en 2020 et en 2022, un gros jeu sorti ce mois-ci sur consoles et une série sur Netflix, le hérisson semble être de retour à pleine vitesse.