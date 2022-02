Nier Automata : bientôt une série animée, que peut-on en attendre ?

Joyeux anniversaire Nier Automata ! Cinq ans après son débarquement dans les meilleures crémeries, et 6 millions d’unités vendues plus tard, le jeu conceptualisé par Yoko Taro et réalisé par Platinum Games n’a pas pris une ride. Normal pour des androïdes allez-vous argumenter, et ce à raison. L’action-RPG philosophico-existentialiste a fait l’objet d’un véritable culte depuis sa sortie en 2017.

Pour fêter ces noces de Bois, Square Enix et Platinum ont décidé d’offrir à 2B, 9S, Emil et consorts un cadeau digne de leur statut d’icones : une série animée. Pour l’heure, peu d’informations ont filtré sur le sujet, si ce n’est que ce sera Aniplex qui aura l’honneur d’accueillir le bébé de Yoko Taro. Même le site officiel dédiée à l’anime Nier: Automata est plutôt avare en révélations. Seul un teaser d’une trentaine de secondes permet d’assouvir notre soif de savoir.

Alors, bonne ou mauvaise nouvelle que l’annonce de cette série animée ? Un peu des deux à la fois. Commençons par les bonnes nouvelles. Tout d’abord, le fois d’avoir confier le bébé à Aniplex est plutôt une bonne décision. Avec un CV comportant les lignes Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Swort Art Online et Je veux manger ton Pancréas (foncez regarder ce bijou, c’est un ordre), les productions Aniplex sont toujours de haute volée en termes visuels.

Ensuite, on sait que la conversion d’un matériau en anime est souvent l’occasion de donner plus de visibilité à certaines œuvres. Nier: Automata a beau bénéficier d’une aura assez incomparable au sein du monde vidéoludique, dans la sphère « pop culture », le titre reste un objet peu identifié. Cet anime sera donc l’occasion d’acquérir une nouvelle fan-base (préparez-vous à une nouvelle vague d’invasion de cosplay 2B/9S sur les RS).

Le point négatif reste l’inévitable dénaturation du propos de Nier: Automata. Franchir le fossé qui sépare l’implication du joueur au cours d’une aventure vidéoludique, où on incarne un personnage, pour devenir simple spectateur est un crève-cœur pour beaucoup de gamers. Mais plus encore, comment faire pour restituer l’intensité émotionnelle et le dense contenu philosophique de Nier en anime ? Certains pourront citer Evangelion, Ghost in the Shell ou encore Ergo Proxy pour prouver que faire un anime avec une vraie portée philosophique est possible, mais cela n’est pas vraiment monnaie courante.

A l’instant où sont écrites ces lignes, on en sait encore trop peu sur le sujet pour être vraiment emballé, nos envies de fan étant partagées entre hype et soif d’en apprendre plus, et une réelle appréhension quant à la manière dont le matériau Nier pourrait être traité. L’avenir nous dira qui de la crainte ou de la passion l’emportera.