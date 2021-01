NieR Automata – Son ultime secret découvert quatre ans après sa sortie

NieR Automata, sorti en 2017, aura connu un accueil passionné de la part de toute une communauté de joueurs, familiers ou non de la série. Un an après sa sortie, le concepteur Yoko Taro annonçait sa déception quant au dernier secret dissimulé dans le jeu encore non trouvé par les joueurs, sans donner plus de précisions. Près de quatre ans plus tard, le mystère est enfin percé, et l’on comprend pourquoi il est resté si longtemps dans l’ombre…

On doit cette découverte à un certain Lance McDonald le 3 janvier dernier, un célèbre moddeur qui, après avoir passé NieR Automata au peigne fin, au point d’aller farfouiller parmi ses lignes de code, a finalement trouvé le fameux sésame encore inconnu des joueurs. Il fallait chercher dès le début du jeu, au moment du premier boss rencontré dans le jeu pour être précis.

Une fois l’affrontement terminé, vous aurez un dialogue avec l’androïde 9S. Placez-vous simplement entre le groupe de trois barils métalliques à proximité et rentrez une combinaison de touches bien précises. Tout d’abord, maintenez R2, puis appuyez dans l’ordre sur haut, bas, haut, droite, gauche, carré, rond, triangle puis enfin croix, ce qui aura pour effet immédiat d’assombrir votre écran, signe de la réussite de l’entrée du code.

Cette manipulation secrète vous emmènera directement à la fin du jeu, débloquant par la même occasion l’accessibilité aux modes “Trophy Shop” qui permettra d’acheter tous les trophées manquants, la sélection libre des chapitres du scénario, et un mode debug accompagné de la debug room qui permettra de tester les limites techniques du jeu tout en étudiant les différents assets utilisés.

Si certains pourront être déçus de tous ces mystères pour des fonctionnalités aussi banales (la plupart ayant déjà été découvertes sans l’aide du cheat), il n’en reste pas moins un sacré exploit pour le joueur l’ayant trouvé. Ne reste plus qu’à attendre une suite plus qu’attendue, afin de permettre à une nouvelle vague de détectives en herbe d’en trouver ses nouveaux secrets.