L’édition collector de NieR RepliCant vient donner une leçon aux éditeurs

Le remake, ou remaster, ou édition augmentée (on ne sait pas trop comment l’appeler) de Nier RepliCant est passé en quelques semaines de complètement inattendu à très, très (très) attendu. Suite lointaine de Drakengard, le jeu a reçu un accueil assez froid à sa sortie, en 2010. Cependant, son scénario et surtout sa bande-originale envoûtante, composée par Keiichi Okabe, auront permis de construire un petit culte autour du jeu.

Depuis, NieR: Automata a mis tout le monde d’accord, a installé la saga en très bonne place au Panthéon des jeux vidéo, et a ainsi offert une seconde chance à NieR RepliCant qui sortira dans une version retravaillée et augmentée au printemps prochain.

Et vu l’aura qui entoure désormais la licence et son auteur, on imaginait mal Square Enix ne pas mettre les petits plats dans les grands. C’est donc une édition collector magistrale, baptisée White Snow, qui célébrera la renaissance du titre. Et celle-ci est du genre à donner une bonne leçon au monde de l’édition vidéoludique.

En effet, oubliez la traditionnelle statuette en résine, souvent vaguement moche et destinée à prendre la poussière. L’édition collector de NieR RepliCant aura une véritable valeur ajoutée. Bien entendu, on n’échappera pas (et c’est tant mieux) au steelbook, les amateurs de goodies se réjouiront sûrement en découvrant le coffret de pin’s accompagnant le jeu, et on sera très heureux de trouver dans la boîte la bande originale, l’un des gros points forts du jeu, sur deux CD.

Mais le cœur de cette édition collector sera le coffret de sept ouvrages reprenant le script du jeu, avec l’intégralité des dialogues. Pour un jeu comme NieR, aux embranchements scénaristiques souvent aussi complexes que profonds, ces ouvrages seront un véritable trésor pour les fans, qui pourront revenir rapidement et très précisément sur tel ou tel détail qui ferait débat, ou simplement se replonger dans l’aventure une fois la console éteinte… C’est aussi l’outil parfait pour analyser le jeu un peu plus en profondeur.

On aimerait que cette excellente initiative fasse école, et que les éditions collectors souvent un peu fainéantes s’en inspirent à l’avenir. NieR RepliCant sortira le 23 avril 2021, l’édition collector est vendue 159,99€.