I Am Dead – Le studio Annapurna repousse la sortie et prépare un collector

Annoncé en mars dernier lors d’un Nintendo Indie World, le nouveau jeu du studio Hollow Ponds et édité par Annapurna Interactive initialement prévu pour ce mois de septembre, I Am Dead, est repoussé au 8 octobre 2020.

Ce nouveau puzzle-adventure indépendant nous place dans la “peau” de Morris Lupton, un conservateur de musée décédé, revenu de l’au-delà sous la forme d’un fantôme pour résoudre les mystères de sa mort, mais aussi pour sauver l’île de Shelmerston de l’éruption volcanique qui l’attend. Il sera accompagné de son chien Sparky. Ensemble, ils feront la rencontre d’autres âmes afin de les aider dans leur quête.

I Am Dead nous propose un gameplay assez original, puisqu’il faudra résoudre des puzzles et trouver des secrets à travers la mémoire des autres fantômes que l’on pourra croiser. Ceux-ci seront présentés sous la forme de lieux à explorer grâce au nouveau pouvoir de Morris, une sorte de rayon x qui permet une vue en coupe des objets et de l’environnement.

Cet univers et ce gameplay décalés ne sont pas inconnus pour le studio Annapurna Interactive puisqu’on les retrouve derrière des jeux comme Outer Wilds, What Remains of Edith Finch ou encore Stray, le jeu qui nous placera dans la peau d’un chat dans une ville futuriste peuplée d’androïdes et attendu pour début 2021.

Et afin de fêter ses cinq ans, le studio prépare une compilation exclusive à la console PlayStation 4. On vous présente l’Annapurna Interactive Ultimate PS4 Collection. Celle-ci sera disponible au prix de 179,99€ dès le 8 décembre 2020 et comprendra huit jeux :

Donut County

Gorogoa

Kentucky Route Zero : TV Edition

Outer Wilds

Sayonara Wild Hearts

Telling Lies

Wattam

What Remains of Edith Finch

Attention, cette collection sera limitée dans le temps et chaque jeu aura droit à une couverture exclusive, rendant hommage à leurs univers si particuliers. Une bien belle collection au prix assez élevé tout de même et qui s’adressera surtout aux véritables fans du studio. On notera au passage que ce sera la première et seule version physique des jeux Telling Lies et Gorogoa.

Ainsi, il vous sera possible de découvrir I Am Dead le 8 octobre prochain sur PC et Switch, on vous laisse avec le trailer qui vous en montrera plus sur la direction artistique et le gameplay de cette nouvelle création. Par ailleurs, le studio Annapurna travaille déjà sur son prochain jeu, Twelve Minutes, composé d’un casting de renom à savoir James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe. On a hâte d’en savoir plus.