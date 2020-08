Nintendo date un nouveau Direct, enfin, un Indie World plus exactement

Mais c’est qu’ils nous feraient presque mentir ! On souligne souvent l’absence de communication de la part de Nintendo et en très peu de temps l’éditeur nous offre un nouveau trailer et deux présentations. Enfin, un trailer consacré à un jeu porté depuis la Wii U, un show consacré à des jeux qu’on ne verra pas avant l’année prochaine et maintenant un autre qui fait la part belle aux jeux indépendants. Vous avez du faire le lien si vous suivez l’actualité, Nintendo refait du Nintendo et prend rendez-vous avec nous pour un nouvel Indie World, une présentation consacrée aux jeux indépendants.

On a l’air de se plaindre mais ce n’est pas exactement le cas. En vrai, on est toujours ravi de découvrir les prochaines perles indépendantes mais disons que nous aurions quand même apprécié que Big N arrête de faire de la rétention d’information et nous offre plus croustillant que des jeux de petits studios qui finiront par apparaître sur d’autres consoles s’ils ne sont pas d’ailleurs disponibles sur PC.

Enfin, l’éditeur prend quand même rendez-vous avec nous et nous offre de visionner les trailers des prochains titres indépendants à rejoindre sa belle et cette présentation aura lieu très bientôt puisque le rendez-vous est fixé à demain.

En effet, la branche française de la firme de Kyoto a annoncé sur Twitter que demain (le 18 août) à 18h, les joueurs pourront plonger dans un bon bain d’ indépendance indépendants, une baignade toutefois limitée à une vingtaine de minutes pour éviter les noyades. Bien entendu, si vous n’avez pas les moyens ou le temps de visionner le show, nous nous chargerons de vous tenir informé de tout ce qu’il y avait à savoir. Par contre, tout comme Big N, ne comptez pas sur nous pour vous payer l’apéro juste après !

Alors, allez-vous regardez cet Indie World ? Nous rappelons que vous pourrez le regarder le 18 août à 18h sur YouTube.