Pikmin 3 Deluxe – Une annonce en mode “Premier contact”

Oh ! Mais quelle surprise ! Nintendo a profité de cette journée de calme pour nous faire une annonce sauvage (un peu comme celle de Paper Mario: The Origami King) : celle de la sortie de Pikmin 3 sur sa Switch. Bravo ? Mouais bof… Disons que ça fait déjà des années qu’on voit Big N et son ballet en recyclage majeur opérer et qu’on se doutait bien que le jeu, un des derniers titres encore exclusifs à la Wii U, allait avoir droit à son tour sur la console hybride. Ceci dit, les raisons qui ont pu pousser le plus beau jeu de la Wii U (clairement) à arriver tant d’années plus tard, c’est peut-être tout simplement les nouvelles fonctionnalités et diverses additions. Voyons donc pourquoi le soft s’appelle à présent Pikmin 3 Deluxe.

Naturellement, s’il s’appelle Pikmin 3 déjà, c’est parce que vous pourrez revivre le voyage chaotique d’Alph, Charlie et Britanny, 3 explorateurs envoyés dans l’espace afin de trouver des ressources pour sauver leur planète, et qui se retrouvent échoués sur un nouvel astre. Vous allez donc, avec eux, faire la rencontre des Pikmin et les utiliser afin de permettre à l’équipage de retrouver son chemin dans les étoiles. Effectivement, si vous avez sauté le 3ème volet, une des nouveautés de ce jeu était la présence de 3 héros au lieu d’un, chacun avec ses propres talents, et le jeu vous propose à présent de faire de même en vous accompagnant d’un 2ème joueur.

Oui, le mode aventure est à présent intégralement disponible en coopération. Ainsi, vous vous sentirez moins seul pour traverser les obstacles sur votre chemin. Plus encore, d’autres additions seront de la partie tels que des chapitres inédits (en prologue et en épilogue) offrant la vedette à Olimar et Louie, les héros des 2 premiers volets de la série (dans l’ordre). Enfin, pour faire les choses bien, plusieurs additions pour améliorer le confort de jeu feront leurs entrées comme un nouveau système de ciblage, de niveaux de difficulté et une encyclopédie vous permettant de vous familiariser avec ce microcosme.

Donc, si vous êtes déjà séduits, sachez que Pikmin 3 Deluxe fera la joie des joueurs Switch dès le 30 octobre et que vous pouvez déjà précommander votre exemplaire. On vous laisse avec le trailer d’annonce ! Sinon, à quand la ressortie de Super Mario 3D World ? Ou mieux, de Xenoblade Chronicles X ?