Sakuna: Of Rice and Ruin, le jeu que le Nintendo Direct nous a caché

Vous avez suivi le Nintendo Direct Mini d’hier (20 juillet) mais n’avez aucune idée de ce que peut bien être ce Sakuna: Of Rice and Ruin ? Normal, Nintendo nous a privés de son trailer dans la diffusion européenne du Nintendo Direct. Le jeu était pourtant bien au programme du format japonais.

Sakuna: Of Rice and Ruin est un jeu d’action à défilement horizontal avec une touche de gestion, le tout dans un environnement qui sent bon la mythologie japonaise. Le joueur y incarnera Sakuna, une déesse qui se retrouve bannie, forcée à cohabiter avec les hommes sur une île également peuplée de démons. Son quotidien se partagera donc entre les combats contre les monstres pour protéger ses nouveaux voisins, et les activités agricoles pour subvenir aux besoins des habitants du village.

Muramasa x Story of Season

Ce qui nous a d’abord tapé dans l’œil avec Sakuna: Of Rice and Ruin, c’est son identité graphique, qui n’est pas sans nous rappeler un certain Muramasa Rebirth. Le jeu de Vanillaware se déroulant lui aussi dans le folklore japonais reste à ce jour l’un des plus beau jeu 2D jamais sorti. La comparaison tient donc ici lieu de compliment !

Si Sakuna partage avec Muramasa le style action-RPG en 2D (dans des décors néanmoins modélisés en 3D), il s’agira également d’y gérer sa ferme et ses récoltes façon Story of Seasons. Bien entendu, les succès dans cette deuxième partie permettant d’obtenir des bonus pour la première. Si l’alchimie entre les deux aspects fonctionne, et avec la direction artistique que nous promet le trailer, le jeu pourrait devenir notre prochain jeu préféré !

Même si le titre a été privé de présentation en Europe, Sakuna: Of Rice and Ruin sortira bien chez nous sur PC d’abord, le 10 novembre prochain, puis sur Switch et PlayStation 4 le 20 novembre. Notons l’existence d’une édition collector plutôt sympa, dans laquelle le jeu sera accompagné de sa bande originale sur CD, d’un artbook, et d’un omamori, une amulette traditionnelle shinto porte-bonheur.