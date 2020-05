Pikmin 3 Deluxe annoncé sur Switch en catimini

L’annonce s’est un peu perdue entre celle concernant le prochain épisode de Paper Mario et la longue vidéo consacrée au gameplay de Ghost of Tsushima, les deux grosses actus d’hier – sans compter le “cadeau” de l’Epic Games Store qui offre à tout le monde une copie de GTAV. Mais voilà, il semblerait bel et bien que Pikmin trace sa route vers la Switch.

Avec Metroid (mais qu’on sait en cours de développement), c’était la dernière licence importante de Nintendo à ne pas avoir donné de ses nouvelles depuis l’apparition de la console hybride. Mais voilà, selon Jeff Grubb, décidément grande star de la révélation jeu vidéo ces derniers jours, un Pikmin 3 Deluxe destiné à la Switch serait bien dans les tuyaux. Et c’est justement dans la conclusion de son article annonçant Paper Mario pour Venture Beat qu’on le lit :

«D’autres studios de chez Nintendo auront des jeux qui sortiront d’ici peu. Cela inclut les remasters des Marios en 3D, mais Pikmin 3 Deluxe devrait aussi en faire partie. »

Une bonne nouvelle pour les fans du Capitaine Olimar, qui met en même temps le dernier coup de pelle dans la tombe de la Wii U. Une fois Pikmin 3 sorti sur Switch, la drôle de machine de Nintendo ne présentera plus aucun intérêt ludique, nous n’aurons plus de raison de la ressortir de son carton – tous ses jeux étant jouables sur la génération suivante – et elle rejoindra le Virtual Boy sur l’étagère des console-freaks, dont nos enfants se moqueront plus tard…