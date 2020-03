The Wonderful 101 Remastered – Le studio célèbre son succès

La campagne Kickstarter a été un succès tonitruant et voilà ce qui devrait vous attendre dans The Wonderful 101 Remastered.

Hideki Kamiya et son équipe sont fiers et en même temps, ils ne l’ont pas volé ! Depuis le lancement de la campagne Kickstarter de leur titre mal aimé (sur Wii U), c’est un déluge de fric qui leur est tombé dans les mains dans l’espoir de voir le titre apparaître sur les consoles d’aujourd’hui (sauf la Xbox One bien sûr, ça va de soi). Bref, après un échec certain lors de sa première sortie en 2013, The Wonderful 101 Remastered va se voir accorder une nouvelle chance avec un certain nombre d’éléments inédits et d’ores et déjà confirmés.

Aux dernières nouvelles que nous vous partagions (et qui datent de mi-février), le titre venait tout juste d’atteindre les 1,5 million de dollars de financement, ce qui promettait le titre sur tous les supports prévus (dans l’ordre Switch, PC via Steam et PlayStation 4) avec un mode contre-la-montre et un nouveau segment d’aventure mettant en scène le jeune Lucas comme personnage principal. Aujourd’hui, quelque 2/3 semaines plus tard, c’est finalement plus de 2,25 millions de dollars qui ont rejoint le porte-monnaie du studio et forcément, on peut s’attendre donc à quelques ajouts supplémentaires.

Aux côtés des modes inédits déjà évoqués plus haut et du remixage de la bande-son s’ajouteront donc pour cette version définitive une deuxième aventure pour le gamin ainsi que certaines pistes réenregistrées avec un orchestre, rien que ça (pour les thèmes réorchestrés, il s’agit du thème de nos héros et “Tables Turn”, que vous pouvez découvrir ou vous remémorer sur YouTube).

Bref, bien joué Platinum Games, vous avez eu le succès que vous méritez ! En ce qui vous concerne, lecteurs, attendez-vous cette nouvelle aventure ? Si oui, sur quel support aimeriez-vous y jouer ? The Wonderful 101 Remastered sortira sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch dans le courant de l’année.