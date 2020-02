The Wonderful 101 – Des Wonder-records et plus encore de Wonder-bonus

The Wonderful 101 repart sous de meilleurs auspices en intégrant à l’aventure sur Wii U des éléments inédits.

Qui aurait cru à autant de succès ! La campagne Kickstarter de The Wonderful 101 est clairement une réussite. Ayant presque atteint la somme monstrueuse de 1.5 millions de dollars (chose qui ne devrait pas tarder à arriver de toute manière), nous sommes certains de voir apparaître cette année Wonder Red et toutes les autres déclinaisons de l’arc-en-ciel sur nos PlayStation 4, PC et Nintendo Switch. Mieux encore, l’investissement généreux des groupies (oui, on peut les appeler comme ça, des contributions individuelles de 500$ ont été relevées quand même…) permettra à tous de découvrir des éléments inédits.

Effectivement, si vous vous attendiez à redécouvrir une version polie de ce jeu qui a fait le bonheur d’une poignée de joueurs sur Wii U (faute de ventes, pas de qualité), vous pouvez vous préparer à une certaine surprise puisque le jeu comprendra d’ores et déjà quelques modes inédits. Effectivement, débloqué après que la somme récoltée a dépassé le million de devises américaines, un mode Time Attack fera son apparition dans The Wonderful 101 pour mettre à mal la coordination et le talent des plus fiers guerriers de couleur. Plus encore, le palier suivant ayant été franchi, une surprise attend les joueurs.

Oui, un jeu de plateforme en side-scrolling intitulé “Luka’s First Mission” sera également de la partie. Si vous n’avez pas fait le jeu, Luka est un détestable enfant de Blossom City qui nourrit de la rage à l’égard des Wonderful 101 et le rappelle d’ailleurs à chaque rencontre. S’il rejoint finalement la bande de super héros à la fin de l’aventure derrière le pseudonyme de Wonder Goggles (nous n’en dirons pas plus), le mode fraîchement créé devrait nous permettre de découvrir ce qu’il fait derrière son nouvel alias.

Voilà, nous rappelons à présent que The Wonderful 101 devrait apparaître sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (via Steam) vers l’automne. Ajoutons également que la 2ème aventure du gamin évoqué plus haut pourrait être débloquée si le projet dépasse la barre des 2 millions de dollars, alors si vous avez des sous qui traînent et envie d’allonger la liste de récompenses…