Dreams – Premier coup de pioche au Dreamiverse par Nintendo

Véritable petite bombe à sa sortie, Dreams, le jeu du studio Média Molécule a su attirer bon nombre de joueurs avec son système de création de jeu poussé et foutrement bien fourni. Avec une telle palette de possibilités, il n’est donc pas étonnant de voir certains joueurs rendre hommage à leur licence préférée via des fans games. Le plombier Mario, la célèbre mascotte de Nintendo se retrouve alors sur la console de Sony. Mais plus d’un mois après sa sortie, le glas semble sonner pour ces créations puisque Nintendo vient d’imposer le retrait d’une création à l’effigie de Mario sur le Dreamiverse.

Rien d’étonnant quand on sait que Nintendo n’est pas la firme la plus ouverte en ce qui concerne l’utilisation de ses propriétés intellectuelles, on se rappelle du triste sort de Pokémon Uranium. Ici il s’agit d’une création de PieceOfCraft, qui a été supprimée par Sony suite à un mail de Nintendo. Il ne s’agit pourtant pas là d’un fan game mais seulement d’un modèle de personnage similaire à Mario. Face à cela, la création du joueur a tout bonnement été retirée du Dreamiverse, et ce dernier ne peut plus l’éditer. Précisions toutefois que le jeu possédant ce modèle n’a pas été supprimé, même si ce n’est qu’une question de temps.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3

— Piece of Craft (@Piece_of_Craft) March 20, 2020