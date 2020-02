Le Récap de la Semaine – Animal Crossing, la VR, Dreams, Resident Evil Resistance and Co.

Bonjour à tous les joueurs et bienvenue sur ce Récap de la Semaine, une rubrique que votre serviteur a créée il y a de nombreuses années autre part, sur un site différent, qui a vu naître mes talents d’écriture et que je salue chaleureusement. Cette chronique qui est hebdomadaire et parait chaque dimanche de chaque semaine, sauf fin du monde, a pour but non seulement de mettre en lumière l’actualité chaude de la semaine écoulée, mais aussi de vous présenter nos tests, dossiers, et autres chroniques que nous avons réalisés durant cette période. Bonne lecture !

Le Récap de la Semaine jeux vidéo du dimanche 16 février au dimanche 23 février 2020.

Nouvelle semaine d’actualité et premier Récap de la Semaine pour New Game Plus. Commençons par le jeu qui a maintenu l’actualité à flot cette semaine avec Animal Crossing: New Horizons et son Nintendo Direct lui ayant été dédié. Au programme : un large tour des nouveautés, à commencer par le déroulement de la vie sur le nouveau terrain de jeu qu’est l’île, jusque des choses plus détaillées comme le bricolage et le déroulement de la vie sur l’île, en passant par le multijoueur et les interactions disponibles avec les derniers jeux de la franchise. Nintendo en a aussi profité pour détailler son futur suivi sur le jeu via des mises à jour, la compatibilité avec les amiibo ou encore comment va s’organiser l’arrivée de nouveaux arrivants sur notre île. Autant de choses que notre ami LD4K4 résume admirablement bien sur son article.

Autre actualité qui nous parait importante cette semaine, l’arrivée prochaine d’un nouveau jeu Olive et Tom. Titré Captain Tsubasa: Rise of New Champions , il est développé par Tamsoft (Senran Kagura, OneChanbara) et édité par Bandai Namco. Ce nouvel épisode qui paraîtra, on le précise, sur consoles de salon et PC, est la promesse de revivre les plus belles heures de gloire de la série animée et du manga manette en main grâce a un mode histoire qui s’annonce d’ores et déjà épique. Enfin la renaissance du pur football arcade ? On l’espère en tout cas.

Nous y voici. Il est temps d’aborder un sujet bien épineux qui pourrait être l’un des enjeux des prochaines années d’un point de vue aussi bien moral que technologique. Il y a deux semaines, une chaîne de télévision sud-coréenne a diffusé une vidéo aussi troublante que bouleversante. Celle d’une mère retrouvant sa très jeune fille décédée via un casque de réalité virtuelle, ce qui provoque chez elle toutes sortes d’émotions. De la joie, à la tristesse, en passant surement par des émotions qu’il nous est impossible de décrire, beaucoup de sites spécialisés dans le jeu vidéo (ou non d’ailleurs) en France ont salué l’initiative et on trouvé cela “touchant” sans même développer une quelconque réflexion derrière.

Le souci avec un tel procédé, qui a mis tout de même huit bons mois à pouvoir se faire, est que l’on ne sait aucunement quel est l’état psychologique de la mère une fois l’expérience terminée. Le deuil est quelque chose de complexe que chacun gère à sa façon, et on ne sait pas véritablement ce qu’une telle chose peut faire à une personne sur le long terme. De même que la médiatisation et la diffusion à grande échelle, brisant alors l’intimité des retrouvailles “virtuelles” d’une mère et de sa fille partie trop tôt nous paraissent quelque peu intrusives et malvenues. Et que dire des questions d’éthiques et de ce que cela implique pour le futur ? Ce sont là les éléments de réflexions que nous avons tenté de soulever via un article rédigé par Drakyng et après un joli débat au sein de la rédaction sur l’expérience en question et ses implications. Chacun se fera son avis et il est clair que la chose continuera à alimenter bon nombre de débats.

Pour finir par une note plus positive et fun, n’oublions pas non plus dans ce Récap de la Semaine de vous glisser un petit mot sur la présentation vidéo du HUB de DOOM Eternal ou encore les nouveautés Game Pass sur Xbox One et PC, avec l’arrivée de Kingdom Hearts III sur la console de Microsoft entre autres choses. Et pour finir une petite Switch Lite Coral ça vous dit ? En attendant, vous pourrez toujours essayer les deux nouveaux opérateurs sur Rainbow Six Siege ou vous replonger dans Pokémon GO qui fête Pâques comme il se doit.

Récap de la Semaine – Nos tests

Le premier test que nous mettrons en avant sur le Récap de la Semaine n’est nul que celui de Dreams. Une petite pépite sous-marketée par Sony et qui aurait dû être mise bien plus en avant tant la nouvelle expérience offerte par Media Molécule fut grisante nous concernant. En quelques mots, il s’agit l’un jeu nous permettant d’en créer d’autres et si cela demande très franchement beaucoup d’implication de la part du joueur, mais aussi une certaine imagination, le résultat en vaut la chandelle. Et si vous n’êtes pas un créatif dans l’âme, rien ne vous empêche de mettre de côté la partie création et de parcourir celles créées par la communauté. En plus, une jolie campagne solo accompagne le tout, alors comment ne pas craquer ?

Vient ensuite notre test d’un petit beat’em up indépendant aussi cool que réussi. Super Crush KO nous permet d’incarner Karen, une jeune demoiselle qui doit tataner du robot pour récupérer son doux chaton dérobé par, on cite, une vile mégère en manque de câlins félins. Voilà qui aurait de quoi en motiver plus d’un. Derrière ce scénario assez sommaire, avouons-le, se cache bien évidement quelque chose de plus complexe, sans pour autant que l’on atteigne le nirvana narratif. Mais là n’est pas la question, puisque le jeu a bien d’autres tours dans son sac, à commencer par une proposition graphique en 2D vraiment accrocheuse, un gameplay au poil et un système de jeu qui nous pousse à sans cesse nous améliorer. Une bonne pioche développée par Vertex Pop et qui se doit de percer sur l’eShop de la Nintendo Switch.

On finira ce petit tour d’horizon de nos tests de la semaine par celui de The Pedestrian, un titre assez atypique puisqu’il s’agit d’un puzzle game, un genre de niche qui a pourtant accouché de très grands jeux. Au hasard, la franchise Portal, The Talos Principle ou encore The Witness et les plus anciens Myst et Riven pour ne citer qu’eux. Dans la plus pure tradition de la chose, The Pedestrian nous demande de nous creuser les méninges pour avancer dans l’aventure et en voir le bout. Sa particularité étant qu’il nous propose un cadre de jeu assez étonnant et qui fonctionne pourtant à la perfection, on incarne en effet un bonhomme qui doit se déplacer de panneaux signalétiques en panneaux signalétiques.

Et lorsque l’on dit panneau signalétique (trois répétitions en si peu de temps, une prouesse) on parle bien de panneaux signalétiques (quatre maintenant) que l’on peut voir au-dessus et sur le côté des routes ou encore sur la porte des chiottes du coin. Bon, il y a bien quelques petites entorses à ce règlement interne au jeu, puisque l’on doit parfois progresser sur des écrans, mais l’esprit reste le même. En bref, si vous aimez le puzzle game vous pouvez foncer tête baisser et vous laisser emporter par la poésie insoupçonnée de The Pedestrian.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Cette semaine Le Récap de la Semaine va vous présenter une nouvelle chronique hebdomadaire apparaissant sur le site avec Le Poing Focus qui se contrera sur un jeu à paraître prochainement et vous proposera de prendre connaissance des principales informations sur ce dernier, tout en vous partageant un court avis sur le titre en fin d’article. Pour le premier numéro, nous nous sommes attardés sur Resident Evil Resistance, l’épisode multijoueur spin-off qui sera livré avec le remake de Resident Evil 3, les deux étant sur la même galette. On vous présente en détail ce qui pourrait être une très bonne surprise comme une mauvaise, mais on ne pourra pas dire que Capcom n’a pas essayé de proposer quelque chose d’original, au moins.

Continuons avec un nouveau numéro de 5 avis impopulaires sur… de notre ami Luynan qui se penche cette semaine sur The Witcher III. Alors quels sont nos griefs (forcés ?) à l’encontre de l’un des fleurons du RPG de ces dernières années ? On vous offre l’occasion de le découvrir en suivant le lien ci-dessous.

Ensuite, ce même Luynan nous a pondu un petit guide pour progresser comme il le faut dans Dragon Ball Z: Dokkan Battle. En effet, il peut être difficile dans un premier temps de bien gérer ses parties dans ce jeu smartphone qui parait dans un premier temps assez compliqué de prise en main. Que nenni, Lulu à la recette pour bien gérer son équipe et vous explique tout dans un article pour les grands et petits, donc aussi bien pour les néophytes que pour les joueurs un peu plus confirmés.

Enfin, nous finirons par une annonce qui va en surprendre plus d’un, celle de la confirmation d’un film live Borderlands dirigé par nul autre qu’Eli Roth, connu avant tout pour son imagerie gore dans des films comme Hostel, The Green Inferno ou encore Cabin Fever. Que l’on soit fan ou non du monsieur, force est de reconnaître que voir un réalisateur respecté adapter l’une des franchises les plus appréciées du jeu vidéo sur grand écran est une nouvelle remarquable que l’on doit de souligner dans ce Récap de la Semaine.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

Très sincèrement il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette fin de mois de février 2020 pour alimenter cette partie du Récap de la Semaine. Tout juste pouvons-nous parler de One Punch Man: A Hero Nobody Knows de Spike Chunsoft et Bandai Namco, qui s’annonce plutôt bon et qui devrait plaire aussi bien aux fans de l’anime que du manga. Il s’agit là d’un jeu de combat se déroulant dans l’univers si particulier de ONE qui nous proposera un mode histoire ne couvrant néanmoins que la première saison de l’anime. À voir ce que cela va donner. Sa sortie est prévue pour le 28 février prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Ensuite, il faut tout de même prêter attention au remaster du premier Wasteland sorti initialement en 1988 et dont ce Récap de la Semaine se doit de faire écho. Wasteland Remastered de son nom ne proposera qu’une légère refonte graphique d’un titre considéré comme fondateur par beaucoup et père spirituel d’un certain Fallout, rien que ça. Si nous vous en parlons, c’est qu’il fait partie de la grande histoire de notre média préféré et que c’est l’une des pierres angulaires que tous joueurs aficionados du genre se doivent d’avoir fait. Bon, c’est vrai qu’en 32 ans les rides sont plus que visibles et qu’il sera peut-être difficile de passer outre pour beaucoup, d’autant plus que l’on ne voit toujours pas de traduction française (officielle) du jeu pointer le bout de son nez. Il est prévu pour sortir le 25 février sur Xbox One et PC via le Windows Store, Steam et GOG.

Enfin, finissons ce Récap de la Semaine par les sorties de Dota Underlords le 25 février sur PC, smartphones et tablettes, ainsi que celle de Broken Lines le même jour sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Beautiful Desolation, petit jeu d’action assez prometteur, pointera le bout de son nez sur PC le 26, alors que Heaven Dust va tenter de nous faire renouer avec le vieux survival-horror des années 90 (comme c’est la mode en ce moment) sur PC et Switch le 27. Enfin, Bloodroots va lui débarquer le 28 sur PS4, PC et Switch, tout comme le tower defense Droid Invaders uniquement sur PC. Vous pourrez retrouver le reste des sorties à venir sur la news ci-dessous.

Et c’est tout pour ce Récap de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !