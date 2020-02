Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Le vrai retour d’Olive et Tom !

Bandai Namco a surpris tout le monde en annonçant il y a quelques jours la sortie d’un jeu Captain Tsubasa, une licence que l’on connait mieux en France sous le titre Olive et Tom. Enfin, que l’on connaissait. Car si le dessin animé est définitivement culte pour les membres du Club Dorothée et ceux ayant connus La Cinq (la chaîne de télé, 1986-1992), voilà un long moment que la licence ne faisait plus parler d’elle.

Outre son propre réveil, Captain Tsubasa: Rise of New Champions – c’est le titre complet du jeu – va peut-être même relancer tout un genre : celui du jeu de foot orienté arcade. Car face à l’écrasante domination des deux poids lourds du foot vidéoludique, FIFA et PES, deux simulations, depuis le très moyen Mario Strikers Charged Football, sorti en 2007 ( !) sur Wii, plus ou moins aucun titre n’est venu faire vivre le genre…

Allant dans ce sens, Bandai Namco a publié une bande annonce présentant le mode histoire de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions. On y retrouve les personnages emblématiques du dessin animé (et du manga, par la même occasion – 37 volumes suivis d’une suite en 18 volumes, tout de même !), et les effets un peu (beaucoup !) over the top qui font l’ADN de la série : ballons écrasés par la vitesse, boulets de canon littéralement enflammés…

Bandai Namco nous promet de pouvoir revivre l’ensemble du Tournoi National des Collèges, et rejouer “certains des matchs les plus épiques provenant de l’œuvre d’origine” ! Tsubasa Ohzara (Olivier Atton en v.f.), Makoto Soda (Ralph Peterson), les jumeaux Tachibana (Derrick), ou le puissant Hiroshi Jito (Clifford Yuma) seront de la partie, chacun avec leurs coups spéciaux et les cinématiques associées.

Le jeu est développé par Tamsoft, à qui l’on doit les Senran Kagura ou la série des OneChanbara, pas exactement un spécialiste du foot, donc. Captain Tsubase: Rise of New Champions sortira sur PlayStation 4, PC et Switch dans le courant de l’année.