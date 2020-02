Quelles sont les sorties jeux vidéo de février 2020 ?

C’est parti pour le deuxième mois de cette nouvelle décennie. Oui, déjà ! C’est un petit mois, mais attention, il y a tout de même une poignée non négligeable de belles sorties de jeux vidéo. On, pense à toi Dreams ! Alors quels sont les titres qui vont vous faire craquer ? La Saint-Valentin s’annonce féerique. Allez-vous vivre d’amour éternel ou au contraire, allez-vous batailler à tout bout de champ ? Mesdames et messieurs, faites vos jeux !

PlayStation 4

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 04 février

Zombie Army 4: Dead War – 04 février

The Yakuza Remastered Collection – 11 février

Darksiders Genesis – 14 février

Dreams – 14 février

Street Fighter V: Champion Edition – 14 février

Warriors Orochi 4 Ultimate – 14 février

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle – 18 février

Two Point Hospital – 25 février

One Punch Man: A Hero Nobody Knows – 28 février

Xbox One

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 04 février

Zombie Army 4: Dead War – 04 février

Darksiders Genesis – 14 février

Warriors Orochi 4 Ultimate – 14 février

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle – 18 février

Two Point Hospital – 25 février

One Punch Man: A Hero Nobody Knows – 28 février

Nintendo Switch

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 04 février

Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ – 06 février

Florence – 13 février

Darksiders Genesis – 14 février

Snack World : Mordus de donjons – Gold – 14 février

Warriors Orochi 4 Ultimate – 14 février

Devil May Cry 3 Special Edition – 20 février

Two Point Hospital – 25 février

Rune Factory 4 Special – 28 février

PC

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 04 février

Zombie Army 4: Dead War – 04 février

Daemon X Machina – 13 février

Florence – 13 février

Warriors Orochi 4 Ultimate – 14 février

Street Fighter V: Champion Edition – 14 février

The Suicide of Racher Foster – 19 février

Wasteland Remastered – 25 février

Dota Underlords – 25 février

One Punch Man: A Hero Nobody Knows – 28 février

Voilà qui termine notre tour des sorties jeux vidéo majeures pour février 2020. Nous essayerons naturellement de couvrir le maximum de ces sorties avec des tests complets. En attendant, quel sont les jeux qui vous intéressent dans cette brève sélection ? À quoi allez-vous jouer sur ce mois ?