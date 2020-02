Dreams – Avant le jeu sur PlayStation 4, l’expo interactive !

Une opération promo aussi originale qu’intéressante.

Dreams, le jeu de création de jeux, est sur le point de sortir. Les premiers retours de ceux qui ont pu tâter de la bêta, ainsi que certaines réalisations partagées notamment sur YouTube, nous rendent particulièrement confiants dans les possibilités offertes par le titre. Et pour accentuer l’aspect créatif que veut revêtir le soft, Sony a décidé de le placer au cœur d’une véritable expo. C’est un fait : les liens entre jeux vidéo et arts sont de plus en plus étroits, et surtout, de plus en plus reconnus, y compris par les institutions. La Bibliothèque Nationale de France (BNF), par exemple, consacre ainsi un large pan de son cycle sur la fantasy aux jeux vidéo, et le mois de février devrait voir naître Prisme7, un jeu vidéo réalisé par rien de moins que le Centre Pompidou ! Faisant appel à l’imagination et à la créativité des joueurs, Dreams devrait enfoncer encore un peu plus le clou…

C’est donc presque naturellement que la sortie de Dreams sera célébrée par une exposition mettant en lumière des créations réalisées dans le jeu et grâce à lui ! Et en point d’orgue de l’expo, il vous sera possible de découvrir quatre œuvres réalisées spécialement pour l’occasion par quatre artistes majeurs. Oskunk d’abord, grafiti artist qui s’est rendu célèbre notamment en customisant une NES – réaliser une œuvre dans un jeu vidéo n’est donc pour lui qu’un juste retour des choses ! Le Diamantaire, street artist aux presque 15 000 followers sur Instagram, travaille sur le polygone et a monté des expos intitulées Second Life… Vous avez dit jeux vidéo ?! Piano Novel est lui musicien (ses albums sont en écoute sur les plateformes de streaming habituelles). Son univers graphique intriguant nous rend vraiment curieux de la réalisation dont il se sera chargé pour l’expo… Enfin, le quatrième artiste qui nous donne rendez-vous n’est autre que Toxic Avenger, musicien français que certains connaissent pour sa collab’ avec Disiz, que d’autres ont entendu sur la B.O. de l’adaptation ciné de Mutafukaz, mais que beaucoup auront découvert sur la bande originale de Furi. Définitivement un homme de goût !

Outre cette expo, une game jam est également au programme. Il s’agira pour les participants de créer en un temps limité un jeu réalisé grâce à Dreams. L’occasion pour les visiteurs de voir l’outil à l’œuvre, et de mesurer ses possibilités… Pour le Game jam Dreams Challenge, dix équipes d’étudiants de l’école ICAN (Institut de Création et d’Animation Numériques) réaliseront, en live, un mini jeu sur Dreams entre le 12 février, 10h, et le 13 février, 15h. Un jury composé de participants à la communauté en ligne We Are PlayStation et de membres du studio Media Molecule (développeur de Dreams) sélectionneront un vainqueur !

Exposition Interactive Dreams, du 13 au 16 février, 3 rue Portefoin, à Paris 3ème. Ouverture de 10h00 à 18h00, entrée gratuite ! New Game + compte bien aller y faire un tour… Si vous n’avez pas l’occasion de vous y rendre, guettez nos réseaux sociaux pour en avoir un aperçu !