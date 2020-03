Indie World – Nintendo a des choses à nous présenter aujourd’hui

Nintendo va présenter de nouveaux jeux indépendants pour votre Nintendo Switch avec un Nindies Showcase.

Alors que l’État se durcit et empêche dorénavant nos sorties avec le travail en concert des armées (on ne se plaint pas, c’est pour notre bien), il nous faut impérativement trouver de quoi occuper nos journées à la maison. Et à ça, Nintendo répond avec une nouvelle présentation qui aura lieu en ce jour, mardi 17 mars. Ce Indie World, comme tous les autres avant celui-ci, sera bel et bien consacré aux jeux indépendants que devrait accueillir la console hybride prochainement.

Et oui, les fans qui attendent toujours le premier Nintendo Direct générique (et non pas consacré à un seul titre comme ce fut le cas le 20 février avec la présentation qui nous en a appris un peu plus sur Animal Crossing: New Horizons) peuvent continuer d’attendre et de faire savoir leur mécontentement sur Twitter, puisque l’attente n’est pas terminée. Cependant, ceux qui sont prêts à recevoir un peu plus de perles indépendantes vont pouvoir prendre leur dose d’actualité dans une vidéo qui devrait durer un peu plus de 20 minutes comme le confirme la vidéo YouTube qui n’attend plus que l’heure prévue pour démarrer.

Cette présentation sera disponible dès aujourd’hui, mardi 17 mars à 18h, sur nos montres et horloges françaises. Si on se réfère aux précédents shows, nous devrions obtenir des informations sur une petite quinzaine de titres, certains inédits et d’autres non, et possiblement des lancements à la suite de cette présentation. Peut-être que de nouvelles informations sur les suite de Golf Story et Axiom Verge sont à attendre et, honnêtement, ça nous ferait bien plaisir.

Bref, pour rappel, ce Indie World sera visionnable sur YouTube (ou dans la fenêtre ci-dessous) vers 18 heures aujourd’hui ! N’hésitez pas à réagir à ce que nous annonce Big N dans la section commentaire lors du visionnage !