NieR Replicant ne sera pas qu’un simple remaster graphique

NieR Replicant ver.1.22474487139… s’offre quelques nouvelles informations venues du magazine japonais Famitsu.

Il y a un mois maintenant, NieR Replicant était annoncé à l’occasion des 10 ans de la série, accompagné d’un nom à rallonge dont on vous évitera la répétition dans la suite de notre article. Lors de l’annonce du jeu, nous avions eu quelques informations intéressantes qui laissait déjà présager d’un joli travail pour dépoussiérer ce jeu datant tout de même de 2010, et qui à sa sortie était graphiquement dans la moyenne basse des jeux de sa génération.

Ce que nous savons

Aujourd’hui nous avons donc de nouvelles informations en provenance du magazine japonais Famitsu, mais faisons déjà un petit point sur ce que nous savions déjà de cette nouvelle version de NieR Replicant. Le titre nous indiquait déjà qu’il s’agirait de la version japonaise que l’on a jamais vue arriver en occident, où le personnage principal était un frère devant secourir sa sœur, et non pas un père devant sauver sa fille comme ici. En fait au Japon, le jeu était à l’époque sorti en deux versions, Gestalt et Replicant, suivant le souhait du réalisateur Yoko Taro, la première étant parue sur Xbox 360 et la seconde sur PlayStation 3. Ce parti pris, comme vous avez pu le constater, n’a pas été reconduit chez nous, et nous avons dû nous contenter d’une seule version identique sur les deux machines.

Aussi, nous savons également que cette nouvelle version pourrait potentiellement accueillir une fin inédite, cela n’étant pas encore décidé, mais si cela était le cas, il y aurait peu de chance pour que ces révélations retournent complètement le jeu, on imagine ici plutôt un clin d’œil aux fans, avec quelques petits détails supplémentaires pouvant agrémenter le lore du jeu. De plus le compositeur original de la série est bien de la partie, avec notamment de nouvelles musiques, de nouveaux morceaux de doublage seront intégrés, et l’un des concepteurs de NieR: Automata, Takahisa Taura, fait partie de l’équipe de développement.

De nouvelles informations

Commençons par le gros du morceau pour faire la transition avec ce que nous venons de dire ci-dessus, le gameplay a été retravaillé afin d’être plus en phase avec ce que pouvait proposer NieR: Automata. Ce point était à prévoir avec la participation de Takahisa Taura. Il ne faut cependant pas s’attendre à un gameplay aussi nerveux que dans NieR: Automata, dans ce dernier nous étions aux commandes d’androïdes, et cela faisait naturellement sens d’avoir un personnage ultra dynamique. Pour autant, le gameplay étant l’un des points faibles de NieR premier du nom, lui offrir la touche le dynamisme et la souplesse qu’il aurait mérité à l’époque, sera plus que bienvenu. On sait d’ailleurs que qu’il a été décidé de ne pas toucher à la caméra durant les cutscenes, pour rester fidèle au titre original ; on espère cependant quelques améliorations de la caméra durant le jeu, ce qui ne serait pas un mal.

Du côté des ajouts purs et simples en comparaison de la version d’origine, nous apprenons que de nouveaux personnages feront ici leur apparition, certainement dans le but de rendre les villages plus vivants, et pourquoi pas de nous offrir des quêtes annexes à la fois plus intéressantes, et plus nombreuses. Aucune certitude sur ce point pour l’instant, mais comme ils ne comptent pas changer la trame principale, c’est l’hypothèse la plus logique pour le moment. Enfin, nous savions que des doubleurs du premier opus allaient revenir pour donner de la voix, mais nous savons désormais que les doubleurs de 2B et 9S sont aussi sur le projet, ce qui est déjà un peu plus mystérieux puisqu’on sait que NieR: Automata se déroule environs 8500 ans après NieR Replicant.

Pour terminer, toujours pas de date de sortie pour NieR Replicant, même si avec une sortie sur PlayStation 4, Xbox One et PC, nous allons mettre une petite pièce sur d’ici à la fin du mois de septembre, histoire de pas noyer ce joli titre sous les gros jeux de fin d’année, et les consoles de nouvelle génération.