NieR Re[in]carnation – Premières minutes de gameplay pour le jeu mobile

Annoncé il y a de cela quelques semaines à l’occasion dès dix ans de la licence, NieR Re[in]carnation n’a que peu fait parler de lui depuis son annonce. Cette série propulsée sur le devant la scène il y a 3 ans grâce à son second opus, NieR Automata, a su se créer une fan base solide grâce à son gameplay dynamique et son riche univers. Pourtant, ce n’est pas avec un grand intérêt que le public a accueilli l’annonce d’un opus dédié au mobile, opus qui nous dévoile aujourd’hui ses toutes premières images de gameplay.

Autant être clair tout de suite, la vidéo dévoilée n’est pas riche en action ni en robot géant à dézinguer à grands coups de katana, bien au contraire, on y voit un instant de calme permettant aux joueurs de s’émerveiller sur le design du lieu qui nous sera possible de visiter durant nos sessions de jeu. On y découvre notamment le personnage que l’on incarnera durant notre aventure, bien que pour l’instant nous n’ayons aucune information la concernant, de même pour la créature qui semble l’accompagner.

Prévue comme un free-to-play, NieR Re[in]carnation propose semble-t-il une multitude d’environnement magnifique qui n’a rien à envier à certains décors des jeux issus des supports plus puissants. Un constat qui va dans la lignée des paroles de Daichi Matsukawa, le directeur du jeu, qui affirme que les joueurs auront du mal à croire que c’est un jeu mobile tant ce dernier sera incroyable.

Enfin, La vidéo nous montre un aperçu du stick virtuel utilisé pour les contrôles. Il s’agit d’une des rares informations connues sur le gameplay bien que Yoko Taro, le directeur créatif, mentionne qu’un système de gacha sera inclus dans le jeu. On peut donc s’imaginer qu’il y aura des objets à collectionner. Aucune date de sortie n’a pour l’instant était mentionnée par Square Enix.