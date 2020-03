Dix heures de livestream pour l’anniversaire de NieR

Parce qu’on n’a jamais trop de NieR dans la vie…

L’anniversaire de NieR, la série de jeux de Yoko Taro devenue culte au fil des ans, devait être célébré comme il se doit avec deux événements d’importance : un spectacle sur scène intitulé Stage YoRHa Ver.1.3aa, et un grand concert symphonique, le NieR: Theatrical Orchestra 12020. Tous deux ont été annulés comme de très nombreux événements à travers le monde à cause de la pandémie de COVID-19. Cependant, Yoko Taro et Yosuke Saito (producteur de Drakengard 2, et des jeux NieR, entre autres) avaient à cœur de célébrer cet anniversaire comme il se doit. Ils ont donc prévu un gros livestream de dix heures.

Le programme sera divisé en trois parties, et sera partiellement payant. Les deux premières parties permettront aux viewers d’assister malgré les annulations aux performances scéniques Stage YoRHa Ver.1.3aa et NieR: Theatrical Orchestra 12020. Deux diffusions qui seront payantes, et qui seront suivies par la troisième partie de ce livestream de dix heures, un talk show en présence de Yoko Taro et Yosuke Saito. Cette troisième partie de l’événement accessible gratuitement.

NieR Gestalt (ou RepliCant sur PlayStation 3, au Japon uniquement) est sorti en avril 2010. Plutôt mal accueilli à sa sortie, le jeu se construira pourtant peu à peu une solide communauté de fans, entre autres grâce à sa bande originale grandiose. Sa suite, NieR: Automata sera l’un de plus grands jeux de la génération de machines actuelle, et finira d’enfoncer le clou faisant de la série une licence définitivement culte.

Le programme anniversaire des dix ans de la licence sera diffusé sur NicoNico Live, l’agenda détaillé n’a pas encore été transmis, ni le prix du ticket pour accéder à la diffusion.