NieR Replicant ver.1.22474487139… – L’annonce surprise du remaster

À l’occasion des dix ans de la série, Square Enix et PlatinumGames sortent le grand jeu pour les fans avec une édition améliorée de NieR Replicant.

Voilà une annonce que nous n’avons pas vue venir. Bien qu’on sache qu’une série d’événements, perturbés d’ailleurs par le coronavirus, étaient organisés pour l’anniversaire de NieR, on ne se doutait pas d’une annonce d’une telle ampleur. Square Enix vient de dévoiler NieR Replicant ver.1.22474487139… sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Steam).

Malgré nos recherches, pas moyen de comprendre le nom de code caché derrière ce nom à rallonge. Toujours est-il qu’il s’agit de la version Replicant, jamais sortie en Occident. Pour rappel, NieR, premier du nom, était sorti en deux versions distinctes : NieR Gestalt (Occident) et NieR Replicant (version PlayStation 3 au Japon uniquement). La grande différence entre ces deux versions réside dans les rapports des protagonistes. En effet, Gestalt nous faisait jouer un père à la recherche d’un remède pour sa fille, alors que Replicant nous faisait incarner un grand frère.

NieR Replicant ver.1.22474487139… est en réalité une version remastered du jeu initialement sorti en 2010. À comprendre qu’il sera plus beau et adapté à la génération de consoles actuelles. Autre information, Toylogic sera en charge du développement de ce remaster. Le studio Cavia, à l’origine du titre, a été dissous peu de temps après la sortie de son jeu. Takahisa Taura, designer de renom chez PlatinumGames, sera également de la partie.

Cerise sur la gâteau, toutes les compositions seront réenregistrées par maître Keiichi Okabe, et d’autres morceaux inédits ont également été annoncés. Un nouveau personnage fera son apparition, et les doubleurs de 2B et 9S de NieR: Automata (Yui Ishikawa et Natsuki Hanae) occuperont un petit rôle.

Pas de date de sortie précise pour ce NieR Replicant ver.1.22474487139…, mais il y a fort à parier que le jeu sortira pour la fin d’année 2020. Cette décision d’une version remastered est totalement compréhensible étant donné les ventes de Nier: Automata. Le soft s’est vendu à 4,5 millions d’unités, c’est donc un succès fou et l’un des meilleurs jeux de cette génération. Maintenant que la communauté de NieR s’est agrandie, l’éditeur a trouvé bon de redonner une chance au premier opus. Et on ne demande pas mieux.