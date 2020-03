Avec NieR Re[in]carnation, la licence s’exporte vers de nouveaux supports

On n’en sait encore quasiment rien, mais l’annonce de Nier Re[in]carnation fait quand même plaisir.

Le remake de NieR: Replicant, tout juste annoncé à l’occasion de son dixième anniversaire, n’est pas le seul projet de l’éditeur Square Enix tournant autour de cette licence. De fait, dans la foulée, il a été annoncé un autre jeu au titre à coucher dehors, NieR Re[in]carnation, prévu pour les supports mobiles (iOS et Android).

Cet article pourrait se terminer ici tant on en sait pour le moment très peu sur ce futur titre. Pas de date de sortie, pas de trailer de gameplay, tout juste avons-nous droit à un teaser et un artwork. Peut-être en apprendrons-nous un peu plus cet après-midi à 15h, heure à laquelle sera donnée une conférence au sujet des jeux NieR.

Si l’on voulait jouer un peu les enquêteurs, on pourrait trouver des ressemblances entre le personnage affiché sur cet artwork (accompagné d’un petit fantôme, apparemment) et Kainé, personnage du premier opus qui accompagne NieR à un moment du jeu. Une petite nana aux cheveux pâles avec une queue de cheval, un bandage à la jambe gauche… Tout ceci n’est peut-être que pur hasard, mais ça ne coûte rien de spéculer. La notion de réincarnation du titre du jeu pourrait alors renvoyer à cet épisode qui remonte 10 ans en arrière…

On vous laisse à présent avec ce fameux teaser aux mélodies mélancoliques, en attendant plus d’infos sur ce RPG free-to-play à venir. On a notamment hâte de voir un peu à quoi ressemble le gameplay, et on aimerait bien une fenêtre de sortie. Sachez pour conclure que la majeure partie des personnes derrière NieR: Automata sont de nouveau réunies pour NieR Re[in]carnation (chara design, compositeur, directeur créatif, producteur, etc.), ce qui est de bon augure pour cette nouvelle itération. Vivement qu’on en découvre un peu plus…