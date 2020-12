NieR: Replicant nous abreuve de combats dans un nouveau trailer

NieR: Replicant ver. 1.22474487139… de son “petit” nom complet, nous avait déjà offert une courte séquence de gameplay lors du TGS 2020 en septembre dernier, mais à ce moment là, ce que nous avions pu apprécier des combats et des décors, ne nous permettait pas encore de voir l’étendue du travail réalisé par Toylogic sur ce remaster. Lors des The Game Awards, le gros événement de la fin d’année pour la sphère JV, NieR: Replicant s’y est illustré, avec un trailer cette fois-ci beaucoup plus éloquent en terme de gameplay.

Nous avons donc enfin pu nous rendre compte de ce que donnaient de vrais combats, et pas simplement quelques coups d’épée dans les ombres de la plaine, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu n’a plus rien à voir. Nous avons d’ailleurs relancé notre version PS3 afin de voir à quel point le jeu avait été transfiguré, et sur ce point, pas de doute, cette nouvelle version écrase totalement le jeu d’origine en terme de rendu. Tout d’abord, si vous avez la mémoire courte, partez du principe qu’à l’époque le jeu ralentissait en quasi-permanence, rien que le fait de parcourir la plupart des environnements faisait tout simplement ramer le jeu. Alors imaginez ce que cela pouvait être lors de combats, notamment lorsque beaucoup d’effets étaient visibles en même temps.

NieR: Replicant dans sa nouvelle version essuie tout cela d’un revers de la main et proposera enfin une expérience fluide qui va faire un bien fou, sans même parler de la qualité des effets, qui n’ont plus rien à voir avec le jeu de 2010. Même sans rien changer au gameplay, l’absence de ralentissement aurait déjà rendu les séquences d’affrontement beaucoup plus dynamiques. Mais cerise sur le gâteau, comme certains d’entre vous le savent déjà peut-être, Platinum Games est venu ajouter sa petite contribution pour que le gameplay se rapproche plus d’un NieR: Automata, et cela ajoute encore un peu plus de fraîcheur au jeu, lui permettant de conserver la saveur particulière de son univers, tout en décuplant les sensations de jeu. *

Il faudra cependant encore patienter un peu pour pouvoir profiter de NieR: Replicant qui verra le jour le 23 avril 2021 sur PS4, Xbox One et PC. Vous êtes beaucoup à vous poser la question concernant d’éventuelles versions PS5 et Xbox Series, pour autant, à ce jour, nous n’avons encore aucune information à ce sujet. On imagine que des patch seront là pour agrémenter les jeux sur next gen, mais il faudra là aussi se montrer patient quant à une réponse sur d’éventuelles versions directement dédiées aux nouvelles consoles.