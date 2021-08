Le prochain jeu de Yoko Taro (NieR) chez Square Enix aurait fuité

Parmi les leçons que nous a enseignées NieR Automata, on peut retenir qu’il vaut mieux éviter de faire trop confiance aux machines, qui n’auront de cesse dans le jeu d’essayer d’éteindre l’étincelle d’humanité qui naît façon Ghost in the Shell chez A2 ou 2B… Une leçon rappelée IRL à Yoko Taro, trahi par un robot !

Le compte Twitter PSN Releases et ainsi tenu par un bot qui publie mécaniquement les différentes sorties et autres mises à jour qui apparaissent sur le PSN. Et c’est ce dernier qui a averti de l’arrivée d’un certain Voice of Cards : The Isle Dragon Roars pour PlayStation 4 sur le PS Store de la région Asie (Hong Kong, Singapour, Taïwan…).

Or, les deux parties du titres (Voice of Cards et The Isle Dragon Roars) ont toutes deux été légalement déposées par SquareEnix. Il ne fait donc aucun doute que le titre déniché par le bot de PSN Release est bien un prochain jeu édité par SE.

Mais là où cela devient intéressant, c’est quand on se souvient que Yoko Taro, créateur des jeux NieR (et avant eux, Drakengard), avait révélé travailler sur un mystérieux jeu pour Square Enix, un jeu qu’il n’arrivait lui-même pas à décrire tant celui-ci était original (ou alors pas tant que ça, et il en rajoutait un peu pour le buzz – ce qui est aussi fort probable).

De là à faire le lien entre ce Voice of Cards et le projet ténébreux de Yoko Taro, il n’y a qu’un pas, qui est franchi d’autant plus allègrement que Kimihiko Fujisaka serait mêlé à l’affaire. Ce n’est qu’une grosse rumeur sans aucun élément vraiment tangible, mais il se murmure en effet sur Reddit que l’homme, qui n’est autre que le chara-designer de NieR, serait l’auteur de l’illustration à base de cartes à jouer qui tient lieu d’icône pour le PSN, révélée par la suite par Gematsu.

Beaucoup d’éléments qui pointent dans la même direction, donc, même si, finalement, après tout ça, on ne sait toujours absolument rien sur le jeu ! Montrons-nous patients, cependant, si le jeu a déjà commencé à rejoindre le PSN, les infos ne devraient pas tarder à tomber…