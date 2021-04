Yoko Taro travaille déjà à l’après NieR Replicant Ver. 1.22474487139

À quelques jours de la sortie du remaster qui viendra donner une seconde chance à NieR Replicant, et lui permettre de profiter un peu de la lumière de NieR Automata, le créateur de la série, Yoko Taro, s’est exprimé lors d’une interview promo.

L’occasion d’évoquer ses projets, et il semble que le créateur soit déjà en train de travailler sur son prochain jeu. Un titre mystérieux, sur lequel il est directeur artistique, tandis que le jeu est produit par Yosuke Saito, déjà producteur de NieR Automata, mais aussi de DrakenGard 2 et de plusieurs jeux Valkyrie Profile.

Peu d’informations ont été communiquées concernant ce nouveau titre, et le peu qu’on nous a donné reste très cryptique ! Yoko Taro lui-même en parle come comme d’un jeu difficile à décrire. Ainsi, il s’agirait d’un jeu « nostalgique » mais en même temps « tout nouveau », d’après Yosuke Saito. Yoko Taro dit lui que c’est un jeu étrange, qu’il aura des difficultés à nous vendre, même si, en même temps, il a envie que tout le monde y joue. « Un jeu qui aura du mal à trouver sa place », ajoute-t-il.

Paradoxalement, les équipes de Square Enix semblent pourtant bien confiantes, et toujours selon les deux auteurs, elles sont persuadées que le jeu se vendra particulièrement bien.

Nul doute que le directeur artistique et son producteur en rajoutent un peu pour faire parler du projet, mais en même temps, de la part de Yoko Taro, on serait surpris qu’il nous propose un “bête” JRPG ou un platformer 2D en pixel art tout ce qu’il y a de plus classique…

En attendant d’en savoir plus (et ça ne sera probablement pas pour tout de suite), NieR Replicant ver. 1.22474487139 sort ce vendredi 23 avril.