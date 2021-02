NieR Replicant dévoile ses configurations requises sur PC

Avis aux amateurs du génial Yoko Taro et plus précisément de la licence Nier, sachez qu’après nous avoir régalé avec une vidéo de gameplay de près de 10 minutes dernièrement, NieR Replicant revient en ce jour sur le devant de la scène via une information importante pour tout joueur officiant sur PC, puisqu’on nous propose de découvrir ses configurations minimales et recommandées.

C’est d’autant plus important que le “portage” PC de NieR Automata était assez catastrophique, se voyant même corriger plus par la communauté gravitant autour du jeu que par les développeurs eux-mêmes à l’aide de patchs non officiels. Aujourd’hui, le titre tourne plutôt bien, et on espère qu’il en sera de même pour NieR Replicant, mais cette fois-ci dès sa sortie.

Voici donc les différentes configurations requises pour faire tourner la bête :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : AMD Ryzen 3 1300X ou Intel® Core i5-6400

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : AMD Radeon R9 270X ou NVIDIA GeForce GTX 960

Direct X : 11

Espace disque dur : 25 Go

Carte son : compatible DirectX

Résolution: 60 FPS en 1280×720

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : AMD Ryzen 3 1300X ou Intel® Core i5-6400

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 56 ou NVIDIA GeForce GTX 1660

Direct X : 11

Espace disque dur : 25 Go

Carte son : compatible DirectX

Résolution: 60 FPS en 1920×1080

Rien de bien trop gourmand en somme et cela ne nous étonne pas, NieR Replicant ne s’annonçant pas comme un foudre de guerre technique. De toute façon ce n’est pas sur ce point précis que l’on attend ce remake de l’un des jeux PlayStation 3 et Xbox 360 les plus atypiques dans son genre, possédant d’ailleurs une grosse communauté de fans et aussi pas mal de détracteurs. Reste que le jeu a fait date et que sa suite NieR Automata a même reboosté l’intérêt pour ce dernier.

NieR Replicant est attendu sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 23 avril prochain.