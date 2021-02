NieR Replicant propose un aperçu de sa nouvelle OST

Nous vous parlions il y a peu de NieR Replicant ver. 1.22474487139… pour son nouveau trailer de gameplay, particulièrement intéressant pour qui souhaite avoir un aperçu de ce qui l’attend dans quelques semaines, mais nous avons aussi eu droit à un aperçu de l’OST revue et corrigée pour cette nouvelle mouture. Square Enix nous a donc laissé approcher cette nouvelle bande-son en nous proposant les morceaux Kainé et Snow in Summer, mais l’expérience fut aussi agréable que déroutante.

Ces deux morceaux sont particulièrement emblématiques dans le jeu d’origine, et auront sans nul doute marqué chacun des joueurs qui s’y seront essayé. Il n’est donc pas si anormal que ça d’avoir été troublé par ces nouveaux arrangements lors de notre première écoute, d’autant plus que nous ne saurions encore dire s’ils apportent une réelle plus-value au jeu. L’œuvre de base est si dépressive et empreinte de tristesse, que nous aurions presque tendance à dire que cette nouvelle version de Kainé nous semble presque trop “joyeuse” pour coller parfaitement au titre de Yoko Taro.

Snow in Summer à l’inverse nous a immédiatement tapé dans les tympans et semble moderniser le morceau d’origine sans le dénaturer un seul instant. Cependant ces premières impressions sont faites à chaud, et il faudra remettre tout ça dans le contexte du jeu pour vraiment se faire une idée plus précise de ce qu’apporte ou non ces réorchestrations en terme d’émotions.

Une troisième vidéo a été publiée sur la chaîne de Square Enix et nous propose de découvrir plusieurs extraits qui ne seront quant à eux pas dans l’OST principale. Si les précédents morceaux dont nous avons parlé se trouveront sur le premier CD inclus dans la collector NieR Replicant ver.1.22474487139… White Snow Edition, les morceaux suivants se trouveront sur le second CD. Il s’agit d’un album spécial de réarrangements, sur lequel vous trouverez des morceaux très connus du jeu, mais dans des styles variés comme le jazz, du rock, ou encore de l’électro. Pour le coup, cela ne figurera pas dans le jeu, donc il n’y a rien à redire, chacun aura son propre avis sur la qualité des arrangements, et en ce qui nous concerne, notre petit coup de cœur pour le moment, va à Song of the Ancients.

Enfin, si ce premier aperçu de l’OST vous a plu, on vous rappelle que NieR Replicant sortira le 23 avril prochain sur PS4, Xbox One, PC, et que si vous souhaitez obtenir cette nouvelle bande-son, vous devrez passer par la case collector, même si on imagine que comme souvent, une version commerciale séparée devrait être disponible par la suite. Croisons les doigts !