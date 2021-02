NieR Replicant nous livre 10 nouvelles minutes de gameplay

La dernière grosse portion de gameplay de NieR Replicant ver. 1.22474487139…, dont nous éluderons la suite de chiffres pour vous mettre plus à l’aise, remonte maintenant au mois de décembre dernier, et à en croire le CM de la page Facebook du jeu, vous étiez beaucoup à vouloir en découvrir davantage. En réponse, c’est quasiment 10 nouvelles minutes de gameplay qui viennent d’être dévoilées, ce qui devrait contenter le plus grand nombre, dans l’attente de la sortie en avril prochain.

La séquence de gameplay que vous allez regarder sera pour vous une bonne occasion de redécouvrir les décors du pays des sables, puisque l’entièrement de la vidéo s’y déroule. Nous avons pu constater au premier coup d’œil que bien évidemment le jeu avait une toute autre allure que dans nos souvenirs de l’époque PS3, ce qui permet par ailleurs de beaucoup mieux voir certains détails autrefois noyés dans une bouillie entre pixels et aliasing.

Si les décors ne manqueront pas de faire leur petit effet au fan de la première heure que vous êtes peut-être, c’est aussi ici le gameplay qui est mis en avant avec tout un passage dans le Temple Oublié, qui on vous le rappelle, mêlait combat et réflexion pour aboutir à un savoureux mélange, qui manquait cependant de fluidité pour être parfaitement apprécié en 2010. Même s’il s’agissait au final d’un temps où nous faisions aussi beaucoup moins les difficiles malgré tout.

Dans cette nouvelle mouture qu’est NieR Replicant, on se retrouve avec un gameplay beaucoup plus dynamique couplé à des effets bien plus saisissant qu’à l’époque, et l’on retrouve bien cette sensation très Automata rien qu’à regarder le personnage se mouvoir. Côté fluidité, rien à redire dans la séquence montrée, en espérant que le framerate reste stable à 60 fps du début à la fin de l’aventure, d’autant plus par rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series.

NieR Replicant continue donc gentiment de nous faire de l’oeil à nous, fan de l’opus original, mais est-ce que ce lifting saura contenter les nouveaux joueurs d’Automata, ça c’est une autre histoire, dont nous devrions avoir un début de réponse lors de la sortie le 23 avril avril 2021.