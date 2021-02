NieR Replicant – Square Enix dévoile la cinématique d’introduction du jeu

Square Enix ne compte décidément pas nous laisser souffler avec NieR Replicant, car après nous avoir offert une vidéo de gameplay de près de 10 minutes, dévoiler les configurations PC requises, voilà que l’éditeur en rajoute une couche en nous proposant de découvrir la cinématique d’introduction améliorée de ce remake. Bon, on ne va pas s’en plaindre tant on attend le jeu et que l’on guette scrupuleusement la moindre information, image ou le plus petit trailer qui sortent.

Cette séquence vidéo nous propose donc d’apprécier encore un peu plus le travail réalisé par les équipes de Square Enix sur ce remake qui donne parfois l’illusion de se retrouver face a un jumeau de NieR Automata. On peut aussi apprécier l’incroyable OST du jeu ou encore découvrir les personnages qui accompagneront Nier dans sa quête visant à sauver sa soeur Yonah d’une terrible maladie. On y découvre donc Emil, Kaine ou encore Halua.

C’est aussi l’occasion de se replonger un peu dans cette ambiance très épurée et à la fois très lourde de sens, tout en se rassurant encore un peu plus sur ce que va proposer ce remake de la version japonaise du jeu, rappelons-le. Oui, en Europe, nous avons eu le droit à la version Gestalt qui faisait de Nier non plus le frère, mais le père de Yonah, ce qui ne changeait finalement fondamentalement pas grand-chose d’autre que quelques dialogues et la perception intime que l’on a de la quête du héros.

Enfin, Square Enix en profite aussi pour nous rappeler que NieR Automata a dépassé les 5,5 millions de vente, un chiffre qui donne le sourire tant le jeu le mérite et est aujourd’hui considéré comme une œuvre culte pour bons nombres de joueurs. NieR Replicant est quant à lui attendu pour paraitre le 23 avril prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.