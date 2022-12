Sonic ne s’arrêtera pas de courir en 2023

L’année 2022 aura été une grande année pour Sonic. Après une longue période de disette, le hérisson bleu a su revenir sur le devant de la scène, et de fort belle manière. Deux jeux vidéo : Origins et Sonic Frontiers, un film, Sonic 2 au cinéma, et la série Sonic Prime sur Netflix ont permis au héros de Sega de reprendre sa place en haut de l’affiche. Dans une interview accordée au magazine japonais Famitsu, Takashi Lizuka, patron du studio dédié au hérisson, a même déclaré que l’année 2022 avait sans doute été la plus grande année de l’histoire de Sonic. Sega ne compte pas se reposer sur ses lauriers, et a déjà annoncé que d’autres projets autour du personnage verront le jour en 2023.

« Pour 2023, nous sommes en train de préparer une seconde vague Sonic, qui ravira les fans et maintiendra Sonic au plus haut. Nous avons déjà annoncé l’arrivée prochaine de contenus additionnels pour Sonic Frontiers, mais beaucoup d’autres choses vont arriver. » Takashi Lizuka

Le plan de Sega serait de lancer trois DLC pour le jeu Sonic Frontiers dans les mois qui arrivent. Même si aucune date n’est pour le moment avancée, le premier DLC devrait contenir du contenu de jeu additionnel, ainsi qu’un mode photo. D’autres rumeurs font état d’un partenariat en développement entre Sega et Lego. Déjà existant, cet accord porte pour le moment uniquement sur des boîtes de jeux Lego qui seront disponibles pendant l’année, selon le site spécialisé Promobricks. Aucune information sur un éventuel jeu vidéo mêlant les univers Lego et Sonic n’a fuité, mais au vu du succès des deux franchises, une collaboration vidéoludique pourrait être dans les tuyaux.

Comme l’a dit Takashi Lizuka, le futur proche du hérisson est une affaire à suivre de près. Capitaliser sur sa mascotte est une priorité pour Sega, et la firme nippone va mettre toutes les chances de son côté pour que le personnage ne retombe pas dans l’oubli comme il a pu l’être il y a quelques années. Avec les plus de 2.5 millions d’exemplaires de Sonic Frontiers vendus sur les différentes plateformes depuis son lancement, la fanbase semble de nouveau bien installée, et les fondations du nouvel univers bien solides.