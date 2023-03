Sonic Origins Plus – Vous reprendrez bien du hérisson bleu ?

Le jeu vidéo a définitivement ouvert une porte du passé. Dans sa tumultueuse course en sorties diverses et variées, on ne compte plus le nombre de titres plus au moins lointains, d’anciennes gloires tentant de retrouver un quelconque succés. Mais Sonic est un cas à part, le hérisson n’a jamais réellement quitté les projecteurs malgré sa popularité à vitesse variable. On ne va pas revenir sur toute la carrière du hérisson bleu mais force est de constater qu’après toutes ces années, entre les surprises et les (nombreuses) déceptions, la licence est toujours debout et compte bien le rester. Et ce n’est pas l’annonce de Sonic Origins Plus qui nous fera dire le contraire.

La nostalgie est une vague sans fin, et SEGA l’a très bien compris. C’est pourquoi après avoir sorti Sonic Origins en juin 2022, l’éditeur japonais enrichit la formule pour toujours plus de jeux à la mascotte Mega Drive. Concrétement, cette réédition de réédition (oui, ça devient risible) ajoute pas moins de douze jeux sortis sur Game Gear et des nouveaux personnages jouables (Amy dans Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, et Sonic CD, accompagnée de Knuckles pour ce dernier). Retenez également que le jeu sortira également en version physique avec un artbook de 20 pages.

Le passé avec Sonic Origins Plus, le présent avec Sonic Frontiers, le futur avec son troisième opus cinématographique en préparation, il est évident que le hérisson occupe tous les terrains. On souffle car même si Sonic Frontiers constituait une belle surprise, SEGA semble vouloir presser au maximum sa licence, quitte à passer par la case gavage.

Oui, les fans de Sonic peuvent se réjouir. Oui, les amateurs de boite apprécieront mais est-ce vraiment ça le jeu vidéo qu’on aime tant ? Du recyclage à outrance à en perdre le sens premier de la chose ? On se pose la question. En attendant de trouver une réponse, on attend Sonic Origins Plus Master Collection avec l’ajout des jeux Saturn. Qui n’est pas prêt à repasser en caisse pour jouer à Sonic R en HD ?